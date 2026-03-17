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阿里｜發布企業級Agent平台「悟空」，成立新事業群聚焦AI變現，阿里曾升逾3%可再吼？

17/03/2026

　　開源人工智能代理(AI Agent，又稱AI智能體)OpenClaw近期掀起「龍蝦」熱潮，阿里巴巴(09988)今日(17日)發布全球首個企業級AI原生工作平台「悟空」，讓客戶都能擁有一支24小時工作的「龍蝦軍團」。阿里又宣布成立Alibaba Token Hub(ATH)事業群，將其分散的AI服務和開發項目整合到統一框架之下，並由CEO吳泳銘直接負責，顯示其推動AI商業化並實現盈利的決心。阿里股價近日已略有起色，今日曾再升逾3%，集團將於本周四(19日)公布上季業績，或可在AI業務方面帶來驚喜，應如何部署？

 

阿里｜發布企業級Agent平台「悟空」，成立新事業群聚焦AI變現，阿里曾升逾3%可再吼？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

成立Token Hub事業群加速AI戰略　CEO吳泳銘直接負責

 

　　阿里巴巴昨日(16日)宣布成立Alibaba Token Hub(ATH)事業群，建立以「創造Token、輸送Token、應用Token」為核心目標的新組織，由集團CEO吳泳銘直接負責，標誌著公司加速推進AI戰略的重要一步。Alibaba Token Hub事業群包括通義實驗室、MaaS業務線、千問事業部、悟空事業部及AI創新事業部，覆蓋基礎模型研發、模型服務平台，以及個人與企業端AI應用。通義實驗室主要負責多模態基礎模型研發，MaaS業務線聚焦模型服務平台和技術體系建設，千問事業部面向個人AI助手方向，AI創新事業部則負責探索各類AI創新應用。而悟空事業部首次出現在公眾視野，定位為「B端AI原生工作平台，將模型能力深度融入企業工作流」。這意味除C端AI應用千問App之外，阿里還將重點發力B端AI應用市場。

 

　　彭博指，此次調整正值阿里的AI戰略受到外界質疑之際，此前千問核心研究負責人突然離職。公司此舉旨在加快支撐阿里整體AI戰略的各團隊之間的協作與互動，從研究人員到產品開發和設計團隊。這一舉措也表明公司正明確強調AI的商業化變現：該事業群的名稱直接指向企業向用戶收費的計算單位Token。此次調整還旨在強化其面向企業AI客戶的銷售策略，並推動千問的應用普及 —— 這一類似GPT的模型曾幫助阿里在中國早期AI競爭中躋身領先行列。

 

發布企業級Agent平台「悟空」　將接入淘寶、支付寶、阿里雲等業務

 

　　據《新浪科技》報道，在今日舉行的2026 AI釘釘2.0年度新品發布會上，釘釘創始人、CEO陳航發布B端AI原生工作平台「悟空」。陳航介紹，「悟空有PC端和手機端，在手機端可以通過釘釘直接給悟空發布任何指令，當你不在公司的時候，在你睡覺的時候，一個指令下去，悟空就能在你的電腦上24小時為你工作」。報道又引述知情人士透露，阿里集團旗下淘寶、天貓、支付寶、阿里雲等核心業務的Skill(技能模塊)正逐步接入悟空平台，使其成為阿里AI能力在企業工作場景的統一出口。據了解，悟空定位為面向未來的AI企業操作系統，目標是打造全球最大的to B工作技能市場與入口。

 

　　阿里雲上周才宣布，旗下手機版OpenClaw「JVS Claw」已上線App Store等應用商店。JVS Claw是一款集成AI智能助手(Clawbot)與雲端獨立環境(ClawSpace)的創新產品，用戶可通過簡單的自然語言指令，驅動Clawbot在ClawSpace雲端環境中操作應用、處理文件、完成複雜的任務。

 

阿里｜發布企業級Agent平台「悟空」，成立新事業群聚焦AI變現，阿里曾升逾3%可再吼？

（阿里巴巴官網截圖）

 

中金：成立ATH業務單元加快AI商業化　予目標價197元

 

　　中金發表研報指，阿里巴巴宣布成立巴巴代幣中心(ATH)業務單元，專注於代幣的創造、交付及應用，集團首席執行官吳泳銘將直接領導。該行認為，阿里巴巴將研發、產品及應用整合的組織架構具有優勢，包括加快從模型到應用的商業化進程，減少將應用數據反饋至模型的障礙；在運算資源受限的情況下，能夠統一分配訓練和推理能力，提高資源利用率；及進一步鞏固AI相關業務在阿里巴巴內的核心地位。

 

　　該行相信，保持Qwen在關鍵領域的領先地位對阿里巴巴具有戰略重要性，予「跑贏行業」評級，目標價為197元。 

 

上季經調整純利料按年跌39%　電商CMR增長放緩

 

　　值得一提，阿里將於本周四(19日)公布截至去年底止第三財季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，阿里第三財季收入預測2901.4億元人民幣，按年升3.6%；經調整純利料錄310.4億元人民幣，按年跌39.2%。受內地疲弱的消費、激烈的行業競爭影響，料阿里旗下中國電商客戶管理收入(CMR)增長放緩，即時電商虧損及AI投資等影響，抵銷了雲業務增長穩固的因素。

 

　　投資者將關注集團正加大在AI及即時零售的投資，此兩者均導致「其他業務」板塊的虧損增加，觀望阿里上財季電商CMR增長放緩情況及前景指引、淘寶閃購商品交易總額(GMV)增長、補貼及未來營運協同效應(如何強化淘天、淘閃、飛豬及高德等)，市場亦將關注即時電商策略，公司如何逐步把焦點轉至優化單位經濟及經營效率，並關注雲業務增長及GPU供應及AI業務資本開支、千問等營運情況及策略、潛在分拆芯片業務「平頭哥」獨立上市進展等。

 

林嘉麒：新業務或有助AI價值出現　連同業績助力或突破142元

 

阿里｜發布企業級Agent平台「悟空」，成立新事業群聚焦AI變現，阿里曾升逾3%可再吼？

（林嘉麒）

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，上周當大市有調整時，阿里股價仍能維持在10天線附近，突破2月頂位以來的下降形態，今日初見突破。消息面方面，阿里最新發布了一個Agent平台，正切合Nvidia在GTC大會所提市場趨勢。阿里平台「悟空」會連接淘寶、支付寶、阿里雲等業務，即其客戶往後可透過此Agent AI模式使用阿里一些應用場景，開始接近現時市場做法，盈利能力或前景自然可看高一些。雖然以分析員或以科技角度來看，阿里不會因「悟空」而大幅提升估值，但起碼在應用方面連帶阿里雲流量都會增加，活躍度更高，跟著可能要看AI如何賦予其平台活躍量增多，這是阿里往後價值。

 

　　林嘉麒又提到，阿里成立ATH事業群，由CEO直接負責，可見這是重中之重，而市場正熱議「養龍蝦」用多少個tokens(代幣)，阿里成立Token Hub，即可連接「小龍蝦」那類API連接，用到自己AI系統，跟著可連接其他平台，整個生態圈就更完整了。總之，無論「悟空」或Token Hub都不是直接有價值，但因此而賦予阿里整個AI價值可能會出現。今日阿里股價升得不算多，可能大家對將公布的業績有些消化，但之前於125、126元有支持，起碼見了第一個底。

 

　　林嘉麒續指，若論重磅科技股，除了也有AI概念的百度(09888)外，阿里此輪因最新業務發展，短期走出谷底機會較高，不排除當其他平台經濟股都表現麻麻時，阿里會造得較好，連帶快將公布業績，若業績中有更多端倪予人信心，譬如會否有新業務，即已在AI或雲端部分有更多盈利出現，容易看到AI業務對其盈利幫助，股價走勢就會向好，不過，未必那麼快突破20天線，若再調整至132元，或可博其先突破上面留下的裂口約142元。阿里對恒指有牽動作用，尤其技術走勢上MACD有些牛熊差轉勢情況，短線可多加留意。

 

　　阿里今日升0.45%收報134.6元，連升3日，累計升幅2.28%，成交104.11億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌1.52%報550元，百度跌3.01%報119.2元，京東(09618)升0.54%報112.1元，美團(03690)升2.17%報80元，快手(01024)跌0.25%報59.85元，網易(09999)跌0.05%報186.8元，小米(01810)升0.45%報35.36元。

 

阿里｜發布企業級Agent平台「悟空」，成立新事業群聚焦AI變現，

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》伍禮賢分析，請按此


另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評阿里及港股大市，立即重溫


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