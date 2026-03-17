3分鐘熱炒股點評｜專家看好騰訊上650元，績前係追入好時機？
17/03/2026
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2026 18:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/03/2026 16:40
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