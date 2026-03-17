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港股 | 午市前瞻 | 科技股續反彈恒指重上二萬六，零跑出口前景佳候低可買

17/03/2026

　　美國財長貝森特指美國目前不介意一些伊朗、印度和中國油輪通過霍爾木茲海峽，加上特朗普施壓盟友加入護航計劃，油價高位回落造好，隔晚美股回升。三大指數收高。亞太股市今早（17日）造好，港股在新消費、內房等板塊拉動下繼續走高，恒生指數半日報26088，收復兩萬六，半日升254點或1%，主板成交近1402億元。恒生中國企業指數報8898，升81點或0.9%。恒生科技指數報5180，升68點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 科技股續反彈恒指重上二萬六，零跑出口前景佳候低可買

 

麥嘉嘉：中東因素漸消化，帶動恒指升上26000

 

　　地緣政局持續緊張，惟外圍股市普遍造好，恒指今早跟隨外圍高開過百點後，在重磅科技股帶動下，指數愈升愈有，最多曾升逾400點，見兩周最高位。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，儘管中東戰事未有緩和跡象，亦預料短期內難以扭轉局面，但市場已經逐步消化該項不明朗因素。科技股早前股價累積跌幅較大，出現超賣，吸引投資者趁業績公布前吸納。

 

　　 本周美聯儲局將公布議息結果，麥嘉嘉指，雖然市場預料今次較大機會按兵不動，繼續維持利率不變，惟議息後聲明及利率點陣圖或暗示未來減息的方向，市場密切關注。麥嘉嘉預料在美聯儲局不減息的情況下，恒指短期內維持在26000點附近上落，下方在25800有初步支持，樂觀情況下，恒指有機會上望至26500點。

 

零跑找對海外合作夥伴，品牌價值大提升

 

　　零跑汽車(09863)去年全年純利5.38億元人民幣，而對上一年同期淨虧損28.21億元人民幣，期內收入647.32億元人民幣，按年升1倍。集團去年實現整車銷量位居中國造車新勢力品牌第一，全年累計交付59.6萬台，較2024年同期增長103.1%，實現連續兩年銷量翻倍，是唯一一家單月交付量超7萬台的中國造車新勢力品牌公司。零跑汽車連升第八日，半日升幅4.71%，報46.66元。

 

　　麥嘉嘉表示，零跑汽車過去幾個季度表現出色，其中毛利率按季不斷創新高，至去年第四季度達15%。集團透過組合優化，成本控制多方策略均取得不錯成果。大環境方面，雖然內地今年車市競爭較大，對車市企帶來壓力，但近期油價急升，若高油價維持一段時間，或進一步推動油轉電的趨勢，多少舒緩了電動車企的壓力。

 

　　麥嘉嘉又提到零跑出口表現出色，主要是找對了一個強而有力的海外合作夥伴Stellantis，雖然該企業名字在亞洲不算響亮，但旗下銷售的名車如吉普、瑪莎拉蒂等世界知名品牌的高價值車款，加上擁有強大的銷售網絡，為零跑擴展出口市場之餘，亦帶來品牌溢價，對零跑助力極大。

 

　　零跑汽車股價去年高見76.3元，股價隨後回調，至本月初低位37.64元，股價期間砍半，惟低位開始連升八日。麥嘉嘉表示，零跑股價跌至月初低位時，開始吸引機構資金流入，觸發股價連續反彈，惟她指零跑今天升幅較大，加上外圍地緣政局仍將影響大市，預料港股短期走勢仍將波動，投資者若對該股有興趣，不妨等回調至大約42元附近買入相對安全，目標價上望51元至52元。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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