異動股 | 內房普漲龍湖升半成，上海繼「滬七條」後再祭樓市寬鬆措施

龍湖(00960)現價升4.9%，報9.44元；華潤萬象生活(01209)升4.7%，報47.04元；潤地(01109)升3.2%，報31.5元；中海外(00688)升3.6%，報13.52元；融創中國(01918)升4.3%，報1.22元；萬科企業(02202)升2.7%，報3.47元；碧桂園(02007)升3.2%，報0.32元。

上海再降購屋門檻，商業用房貸款首付比例降至不低於30%，是上海樓市新政「滬七條」自2月26日實施以來的又一穩樓市舉措。

新規指，自今日起，上海市商業用房（含商住兩用房）購屋貸款最低首付款比例調整為不低於30%。市內金融機構應依本通知規定的下限要求，結合機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體首付比例。在具體實施中，各家銀行需充分考慮在途交易等因素，切實便民利民。

上海二手房按周成交量創5年新高

上海二手房市場持續升溫，成交量屢創新高。據《界面新聞》引述網上房地產數據報道，3月9日至3月13日，上海二手房連續5個工作日成交均突破800套，日均成交874套，至3月14日（上周六）單日成交更達1472套，逼近1500套大關，3月15日成交1390套。上海二手房市場上一次達到此成交高度，還要追溯到2025年3月15日的1473套。3月上半月，上海二手房累計成交已13955套，其中上周的二手房網簽量為7233套，創2021年以來周成交量新高。

此外，據統計局今日公布的數據，2月份上海二手住宅銷售價格環比上漲0.2%，結束2025年5月以來連續九個月的負增長，環比首次轉升。

撰文：經濟通市場組

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