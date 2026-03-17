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阿里預測 | 阿里第三財季料少賺39%，中國電商EBITA受制於CMR及即時零售

17/03/2026

　　阿里巴巴(09988)將於本周四（19日）公布截至去年底止第三財季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，第三財季收入預測2901.4億元（人民幣．下同），按年升3.6%；經調整純利料錄310.4億元，按年跌39.2%。

 

阿里預測 | 阿里第三財季料少賺39%，中國電商EBITA受制於CMR及即時零售

 

CMR增幅令人失望，料明顯收窄至低單位數

 

　　市場普遍預期阿里季績盈利偏弱及遜於預期，當中包括核心電商板塊會因商品交易總額（GMV）表現疲弱，而出現經營去槓桿化，導致CMR升幅收窄及純利（不含即時零售和外賣業務）可能下降，加上各大業務對大模型和人工智能（AI）應用額外投資，可能會進一步限制集團整體盈利能力。

 

　　摩通預計阿里巴巴第三財季收入按年增長4%；經調整淨利潤按年下跌46%至280億元，本地服務方面，即時零售業務虧損將由再對上一個季度虧損350億元，收窄至虧損210億元，但全財年虧損仍可能維持在100億元以上。上季核心客戶管理收入（CMR）增長或令人失望，增速將由再對上一個季度10%降至1%；淘天集團撇除即時零售EBITA按年跌8%。阿里雲業務收入增長將從再對上一個季的34%加快至37%，並在2026年上半年升至40%以上。但因在消費者AI應用程式方面的用戶獲取成本增加，將影響雲業務以外虧損會由再對上一個季度30億元增至85億元，而且本財季相關虧損料增至90億元。

 

即時零售業務虧損料收窄至200億元水平

 

　　花旗指出，由於宏觀經濟疲軟及高基數影響，預期阿里第三財季GMV及CMR將低於此前預期。該行將上季CMR增長預測下調至按年增長2.7%，反映GMV增長放緩及0.6%費用和「AI全站推」影響。儘管「閃購」經營虧損按季改善，但由於CMR增長放緩及持續再投資，該行下調電商業務EBITA預測。不過，該行維持雲業務收入按年增長35%及穩定的EBITA利潤率9%的預測。

 

阿里雲收入增長料加快

 

　　大和預期，阿里巴巴第三財季CMR增長將進一步放緩至低個位數，按年增長2%，較原先預期的7%至8%為低，主要受宏觀經濟影響。不過，雲業務收入將略有回升，按年增長35%，升幅高於第一財季的26%及第二財季的34%，主要受內部AI工作負載及外部需求快速擴展所帶動。而由於CMR放緩及「其他全部業務」虧損大幅壓縮EBITA。

 

　　目前估計集團第三財季EBITA為332億元。雖料即時零售將虧損前利息、稅項及攤銷（LBITA）從第二財季360億元收窄至200億元，但CMR增長放緩，加上用戶體驗及競爭投資，料將拖累中國電商EBITA降至387億元。「其他全部業務」LBITA亦料按季上升，從2026財年第二季37億元增至第三季80億元，投資包括將AI從B2B延伸至B2C，以及盒馬閃電倉擴張。

 

市場關注如何渡過短期利潤壓力及內部調整

 

　　踏入2026年，市場再掀起另一波AI模型或OpenClaw熱潮，對於阿里這種雲端及具變現能力明確公司肯定終將受惠，只是同時面對外賣、即時零售及生成式AI投資加大，令短期利潤率下降，且核心國內電商GMV仍受制於宏觀經濟疲弱問題，因此相信投資者將關注公司對宏觀經濟、AI及其他資本支出指引，以及如何渡過短期利潤壓力，甚至是千問如何進一步整合至內部應用程式，會否繼續推出其他兼容OpenClaw程式設計套餐。

 

分拆「平頭哥」計劃及即時零售補貼成焦點

 

　　即時零售競爭實際上仍在靜靜起革命，同業京東(09618)一方面加碼商品及商家補貼，擴展歐洲業務；美團(03690)則明言謹慎評估海外擴張機會。此外，本季內關於阿里重磅消息眾多，如傳旗下芯片業務「平頭哥」分拆上市；千問負責人林俊暘突然離職，因此相信市場對即時零售補貼是否見頂；阿里對全球化擴張步伐；分拆業務及人事安排抱有疑問。

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略

 

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