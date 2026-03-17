彭博：金管局向多間私人銀行摸底以評估私募信貸風險，部分銀行安撫客戶情緒

據《彭博》報導，隨著贖回壓力席捲總值1.8萬億美元的私人信貸市場，亞洲區內的私人銀行正忙於安撫客戶焦慮情緒，即使該地區被視為較能抵禦近期市場動盪。

投資基金的贖回限制機制突然成為焦點，據《彭博》引述知情人士透露，香港及新加坡的私人銀行近日接獲大量高淨值客戶的緊急查詢，要求釐清情況或尋求贖回所持有的私人信貸產品。亞洲監管機構亦正加強對這類資產類別的審視，旨在保障經驗相對較淺的個人投資者，他們往往較機構投資者更為敏感，容易受負面消息影響。

另類投資管理協會亞太區聯席主管李可勝表示，許多財富管理投資者從未經歷過贖回排隊的情況。他指個人投資者快速接納私人信貸產品，但其對非流動性結構在壓力下如何運作的實際認知卻未能跟上，因此基金經理、分銷商及投資者必須填補這一知識缺口。

歐美接連出現由私人貸款機構融資的公司爆雷事件，削弱了投資者信心。市場憂慮涉及軟件業的美國私人信貸基金，在人工智能快速發展的壓力下面臨挑戰，觸發貝萊德、黑石及Blue Owl Capital等機構旗下基金的贖回潮。摩根士丹利及Cliffwater LLC在客戶要求贖回金額遠超容許上限後，對其數十億美元基金實施贖回限制。摩根大通亦因減記組合內部分軟件相關貸款價值，收緊對私人信貸基金的貸款。

據悉，Blue Owl、黑石及KKR等資產管理公司已在香港及新加坡與私人銀行舉辦面對面活動，從輕鬆的酒會到正式午餐，以穩定投資者情緒。黑石更與部分零售客戶舉行Zoom會議，強調其受壓的軟件資產風險較同業為低，並具備充足現金應付贖回要求。

知情人士透露，香港金管局已聯絡私人銀行，了解他們分銷的私人信貸基金及相關風險敞口規模。澳洲證券及投資委員會自去年起亦加強對私人市場的監察。

Blue Owl代表回應指，公司定期與全球分銷夥伴及客戶溝通，屬正常業務運作，並強調亞洲仍是重要增長市場。KKR日本除外亞太區全球財富解決方案主管莊芷坤表示，教育及持續與財務顧問和投資者互動是該公司處理私人財富業務的核心方針。

金管局發言人表示不評論市場傳聞，黑石則拒絕置評。

似曾相識的憂慮

獨立財富及基金平台Endowus資料顯示，大部分私人信貸產品僅限專業投資者認購，在香港需持有至少800萬港元投資組合，在新加坡則需擁有超過100萬新加坡元金融資產。環球基金通常透過私人銀行在亞洲分銷這些產品。

近年來，全球資產管理公司透過財富渠道為私人信貸基金籌集數以十億計美元。數據供應商Broadridge Financial Solutions顯示，目前亞太區零售投資者對這類資產的投資約488億美元，預期到2028年將增至748億美元。

對部分亞洲投資者而言，今次憂慮似曾相識。他們曾在2023年瑞信救援行動中因額外一級資本票據(AT1)全數撇賬而蒙受損失，亦經歷過2008年雷曼兄弟迷你債券爆雷。近期內地房地產及科技行業低迷，更令他們對不穩定訊號特別敏感。

這亦非亞洲富裕投資者首次無視贖回限制爭相離場。2022年，黑石在收到大量贖回請求（大部分來自亞洲）後，對其房地產基金實施贖回限制。該事件令高淨值人士、家族辦公室及顧問對鎖定難以交易或估值的資產更為審慎。不過，其後加州大學向該基金注資40億美元，重建了市場信心。

據悉部分亞洲銀行家現時引用此案例安撫客戶。他們解釋限制贖回旨在避免基金被迫低價出售資產應付提款，損害剩餘投資者利益並引發更多贖回的惡性循環。MSCI Research數據顯示，截至9月30日，財富投資者約佔美國永續基金（無固定期限的開放式投資工具）的20%，該類基金管理資產達5000億美元。在這些基金的財富投資者中，約一半資產配置於私人信貸，反映投資者基礎正出現超越純機構投資者的結構性轉變。

撰文：經濟通採訪組

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