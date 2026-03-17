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百億北水套現恒指午後升幅顯著收窄，僅升34點報25868兩萬六不保

17/03/2026

百億北水套現恒指午後升幅顯著收窄，僅升34點報25868兩萬六不保

 

 

　　美國政府官員重申油價將在戰事結束後迅速回落，另一邊廂施壓盟友加入護航計劃，風險因素回落促隔晚美股上升，台股韓股造好，日股微跌，恒指早段在新消費、內房等板塊拉動下曾走高超過400點，收復兩萬六並突破20天線（約26072），但在100天線（約26246）見強大阻力，午後北水顯著流出，全日升幅收窄至34點或0.1%，報25868，逼近全日最低位收市。恒生中國企業指數收報8826，升10點或0.1%。恒生科技指數收報5107，跌4點或不足0.1%。

 

　　美聯儲議息前港股成交額維持3000億元以下，今日主板成交近2683億元，留意的是港股通錄得淨流出近115億元，反映北水在兩萬六位置缺乏信心。

 

　　寧德時代(03750)經歷五連升後今早高開再破頂，盤中終見回吐，全日收跌3.28%，報648元，為表現最差藍籌股。中國宏橋(01378)三連跌，全日挫3.25%，報37.46元。

 

　　科技股反應個別，百度(09888)跌3.01%，報119.2元，美團(03690)升2.17%，報80元，騰訊(00700)績前跌1.52%，報550元，阿里(09988)則升0.45%，報134.6元。

 

　　內地消費數據佳帶動內需股兩連升，李寧(02331)漲3.58%，報20.26元，泡泡瑪特(09992)升3.16%，報215.4元，安踏體育(02020)升1.59%，報79.65元，老鋪黃金(06181)揚1.24%，報655元，潤啤(00291)升1.18%，報25.82元。

 

　　上海宣布商業用房貸款首付比例降至不低於30%，是上海樓市新政「滬七條」自2月26日實施以來的又一穩樓市舉措。內房股受提振，龍湖(00960)升4.44%，報9.4元，潤地(01109)升1.9%，報31.1元，中海外(00688)升2.84%，報13.42元，萬科企業(02202)升1.78%，報3.44元。

 

　　吉利汽車(00175)升4.55%，報18.84元，為表現最佳藍籌；零跑汽車(09863)無意外成立以來首次虧轉盈，今日連升第八日，收升1.93%，報45.42元。

 

　　油股個別走，中海油(00883)跌2.17%，報28.8元，中石油(00857)跌0.38%，報10.58元，中石化(00386)升0.21%，報4.78元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)。小米收報35.36元，升0.5%。

撰文：經濟通市場組

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