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開市Go | 伊朗高官遇襲亡，特朗普確認中美峰會押後，騰訊音樂季績

18/03/2026

要聞盤點

 

1、美股周二（17日）收市微升，三大指數連續第二個交易日上漲，主要受美伊戰爭引發油價波動影響，投資者情緒謹慎樂觀。標指收市升16.71點，或0.25%，報6716.09點，因受能源板塊帶動，該板塊升逾1%。美伊戰爭進入第三周，國際油價續升，紐約期油上漲約3.4%，報每桶95.61美元；布蘭特期油升3.5%，報103.8美元。日經期貨截至上午7點38分跌75點。中國金龍指數報7,163，跌53點。

 

2、伊朗新任最高領袖穆傑塔巴拒絕兩中介國的緩和中東或停火建議，路透引述高官指，他在首次外交會議上對報復美以持強硬立場。另外，伊朗最高安全事務官員拉里賈尼遭以色列襲擊身亡。


　
3、美國ADP公布，2月私人就業職位增長6.3萬個，高於預期5萬個，為2025年7月以來最大增幅。

 

4、美國總統特朗普再度表達對北約不滿，稱美國應考慮退出北約，並指大多數盟國拒絕協助船隻通過伊朗封鎖的霍爾木茲海峽，但華盛頓無需盟友幫助。


　
5、特朗普確認原定本月下旬在北京舉行的中美峰會押後約五至六周，因需留美處理伊朗戰事及中東局勢，令「習特會」暫延。


　
6、美國聯儲局當地時間周三（18日）下午公布利率決定，普遍預期維持不變。彭博分析指料聲明指利率路徑面臨雙向風險，點陣圖顯示今年僅降息一次。


　
7、據報特朗普政府最快本周宣布進一步放寬委內瑞拉石油制裁，以應對油價飆升。


　
8、中國監管機構近期加強紅籌公司赴港上市審查，若堅持紅籌結構須解釋必要性。中證監指通知拆除架構屬正常監管要求。


　
9、英偉達行政總裁黃仁勳表示，公司已獲面向中國多位客戶的H200晶片銷售許可，正加緊生產。


　
10、騰訊(00700)「龍蝦」產品QClaw將於近期開啟公測，今日發布全新版本，微信入口全面升級，降低「養蝦」門檻。


　
11、本港發展局向立法會提交文件，建議六大範疇包括簡化城市規劃、加快收地補償、便利創新建築技術、簡化噪音許可，以及北都運輸基建跨境流動，並可在產業園區成立法定公司。

 

焦點股

 

騰訊(00700)
　 - 騰訊QClaw今日發布全新版本，微信入口全面升級

騰訊音樂-SW(01698)
　 - 第四季純利按年升12.6%收入增16%，派息12美仙

中通快遞(02057)
- 　第四季EBITDA跌8%派息39美仙，將啟15億美元回購

萬國數據(09698)
- 　去年第四季盈轉虧4.8億人幣惟EBITDA增半成，，預期今年收入升最多13%

歸創通橋(02190)
　- 　全年純利升1.4倍至2.4億人幣，派息22分

福耀玻璃(03606)
　- 　去年純利93億人幣升24%，派息1.2元

思摩爾國際(06969)
　- 　去年純利10.6億人幣跌18%，派息20港仙

盛業(06069)
　- 　全年純利升26%至4.8億人幣，派末連特息共63.66分

創新實業(02788)
　- 　去年純利逾27億人幣升33%，派息77港仙
　- 　建議斥逾15億人幣向控股股東收購氧化鋁產銷及煤炭開採業務

金蝶國際(00268)
　- 　全年虧轉盈9291萬人幣，不派息

 

油金報價

 

紐約期油下跌0.38%，報95.17美元/桶

布蘭特期油下跌0.27%，報103.44美元/桶

黃金現貨下跌0.04%，報5,003美元/盎司

黃金期貨上升0.03%，報5,009美元/盎司

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 15:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 15:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 15:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2026 15:15
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