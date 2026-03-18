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盤前攻略｜美股反彈高收騰訊音樂績後急瀉，港股料十天線有支持

18/03/2026

　　美國總統特朗普尋求盟國共同護航霍爾木茲海峽遭請「食檸檬」，油價再度回升。美聯儲局議息期間美股市場維持低位反彈氣勢，三大指數震盪收高；道指升46點報46993，標普升16點報6716，納指升105點報22479。

 

盤前攻略｜美股反彈高收騰訊音樂績後急瀉，港股料十天線有支持

（Shutterstock圖片）

 

*中概ADR個別發展，騰訊音樂暴瀉兩成半*

 

　　騰訊音樂公布上季經調整利潤按年增9％至24.9億元人民幣，收入按年增16％，然而公司宣布未來將不再於季績公布包括月活躍用戶等重要經營指標，拖累股價暴瀉24.65％至11.37美元。

 

　　其餘中概股個別發展；阿里巴巴跌0.10％報136.57美元，拼多多升0.51％報104.37美元，京東升0.18％報28.54美元，百度跌0.91％報120.69美元，小鵬跌4.63％報19.16美元，理想跌1.48％報17.97美元，蔚來跌1.16％報5.96美元，攜程升0.31％報52.41美元，亞朵酒店升5.98％報37.03美元。

 

　　ADR造價較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低1.41％，折合542.3港元；美團(03690)ADR較港股低0.78％，折合79.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.81％，折合35.1港元；友邦(01299)ADR較港股高1.00％，折合83.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.59％，折合126.8港元；港交所(00388)ADR較港股高0.41％，折合406.1港元。

 

*熊友加強部署，惟恒指十天線有支持*

 

　　昨晚恒指夜期收報25891，升2點，較現貨高水22點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25881，跌6點，恒指料低開約數十點。

 

　　昨日恒指升至百天線受阻後幾乎回吐全日升幅，但最終力保不失未有倒跌收場，料為恒指大反彈後需消化獲利沽盤所致。參考恒指牛熊證街貨分布，上日上挾熊倉後回落吸引大批熊友加強部署貼價位，26300至26599約300點區間淨增1347張對應期指張數街貨，共累積3494張對應期指張數，雖然目前恒指現貨位距離該水平較遠，但龐大街貨量有可能再次成為挾殺目標。

 

　　相反牛倉先安後危後部署未有明顯擴大，較貼價25600至25799約200點區間僅淨增553張對應期指張數街貨，而目前約25600水平為10天線所在，預計即市恒指下試10天線支持後即有望反彈向上，未來數個交易日內可望再次挑戰百天線關口。

 

撰文：經濟通市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 15:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2026 15:15
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