異動股｜騰訊音樂低開15％，第四季活躍用戶減半成，未來不再公布相關指標

騰訊音樂-SW(01698)現價跌15％，報48.62元，該股成交約9萬股，涉資431萬元。

（Shutterstock圖片）

集團公布，截至2025年12月31日止第四季純利22.03億元人民幣，按年升12.6％，每股美國存託股份基本盈利1.43元人民幣。董事會宣布就2025年財年每普通股派息12美仙。期內經調整純利24.85億元人民幣，按年升9％。收入86.41億元人民幣，按年升15.9％。

不過，集團在線音樂服務月活躍用戶數按年減少5％，按季少約2300萬個，跌幅超預期，美國存託證券(ADS)收報11.37美元，折合約44.55港元，較港收報57.2港元低22.1％。

*集團自下季度起不再披露活躍用戶數*

此外，集團稱，近年來業務模式已顯著變化，廣告及其他與IP相關業務的持續擴大，以及付費會員對整體業務的貢獻存在差異。因此，集團自下季度起，將停止披露若干季度經營指標，包括在線音樂月活躍用戶數、付費用戶數及單個付費用戶月均收入。公司將改為每年披露一次年末音樂服務付費用戶總數。

現時，恒生指數報25923，升54點或升0.2％，主板成交超過57億元。國企指數報8833，升7點或升不足0.1％。恒生科技指數報5112，升5點或升0.1％。

撰文：經濟通市場組

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