  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

異動股｜騰訊音樂低開15％，第四季活躍用戶減半成，未來不再公布相關指標

18/03/2026

　　騰訊音樂-SW(01698)現價跌15％，報48.62元，該股成交約9萬股，涉資431萬元。

 

異動股｜騰訊音樂低開15％，第四季活躍用戶減半成，未來不再公布相關指標

（Shutterstock圖片）

 

　　集團公布，截至2025年12月31日止第四季純利22.03億元人民幣，按年升12.6％，每股美國存託股份基本盈利1.43元人民幣。董事會宣布就2025年財年每普通股派息12美仙。期內經調整純利24.85億元人民幣，按年升9％。收入86.41億元人民幣，按年升15.9％。

 

　　不過，集團在線音樂服務月活躍用戶數按年減少5％，按季少約2300萬個，跌幅超預期，美國存託證券(ADS)收報11.37美元，折合約44.55港元，較港收報57.2港元低22.1％。

 

*集團自下季度起不再披露活躍用戶數*

 

　　此外，集團稱，近年來業務模式已顯著變化，廣告及其他與IP相關業務的持續擴大，以及付費會員對整體業務的貢獻存在差異。因此，集團自下季度起，將停止披露若干季度經營指標，包括在線音樂月活躍用戶數、付費用戶數及單個付費用戶月均收入。公司將改為每年披露一次年末音樂服務付費用戶總數。

 

　　現時，恒生指數報25923，升54點或升0.2％，主板成交超過57億元。國企指數報8833，升7點或升不足0.1％。恒生科技指數報5112，升5點或升0.1％。

 

撰文：經濟通市場組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03088

華夏恒生科技

6.485

異動股

02477

經緯天地

16.280

異動股

02800

盈富基金

26.340

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03088 華夏恒生科技
  • 6.485
  • 02477 經緯天地
  • 16.280
  • 02800 盈富基金
  • 26.340
  • 01633 上諭集團
  • 0.335
  • 02828 恒生中國企業
  • 90.580
股份推介
  • 01234 中國利郎
  • 3.750
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 196.400
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 31.280
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.650
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 649.000
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 137.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.160
  • 00700 騰訊控股
  • 547.500
  • 00175 吉利汽車
  • 18.170
  • 00005 滙豐控股
  • 128.200
報章貼士
  • 00960 龍湖集團
  • 9.110
  • 目標︰--
  • 02208 金風科技
  • 16.230
  • 目標︰$18.50
  • 01336 新華保險
  • 53.950
  • 目標︰$65.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/03/2026 13:09  《異動股》阿里午後急倒升逾2%，下月起AI及存儲服務加價34%

18/03/2026 13:03  《異動股》吉利午後跌逾5%，去年純利近乎持平，稱生產成本有上漲壓力

18/03/2026 12:49  《午市前瞻》信貸危機憂慮削弱市場胃納，音樂平台業績省鏡但市場不受落未宜撈底

18/03/2026 12:10  恒指半日倒跌43點報25825輸亞股，汽車石油股領跌，中通績後跑出

18/03/2026 12:09  中國鐵塔(00788)全年純利升8.4%至116.3億人幣，息0.32539元人幣

18/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１１５億元，買耀才沽盈富基金

18/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】摩通看好滙控目標１８０元，零跑轉盈仍遭多行下…

18/03/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８３８０，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

AI | FOCUS | 「龍蝦」未冷「果蠅」又至，AI終極竟是原點？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 阿里午後急倒升逾2%，下月起AI及存儲服務加價34%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

建滔系｜建滔積層板遭母企建滔減持，股價曾插近8%，受惠AI發展可趁機吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

3月9日變天日
人氣文章

購物兵團

開倉優惠︱雅芳婷床品低至1折＋床單$99＋坐墊$39；眼鏡88名牌眼鏡$100起＋配件最平$5
人氣文章

英倫歲月．范強

在寂靜的公園裏遭遇到兩名黑人
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

奧斯卡2026：《一戰再戰》——黑色幽默下的父愛救贖 新文章
人氣文章

Beauty Feature

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

歷史悠久的西倫敦市集Frock Me：感受頂級時裝古著品味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
加價後的急症室求診記，長者提防副流感 照顧者自保貼士 新文章
人氣文章
食用安全｜4款濕紙巾驗出奪命惡菌，英國62人感染6人死亡，涉事品牌名單公開
人氣文章
羅勒番茄汁煮大蘑菇 素食必試肥美肉厚食譜新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 15:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 15:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 15:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2026 15:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS18/03/2026
AI | FOCUS | 「龍蝦」未冷「果蠅」又至，AI終極竟是原點？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

海灣戰事幾時停？無人相信特朗普

17/03/2026 16:43

大國博弈

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區