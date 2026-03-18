建滔系｜建滔積層板遭母企建滔減持，股價曾插近8%，受惠AI發展可趁機吸？

建滔積層板(01888)剛於本周初公布去年純利按年升84%，股價正處近期高位，即遭母公司建滔集團(00148)折讓近9%減持套現逾27億元，股價今早(18日)最多插近8%。績後有大行指公司將受惠目前人工智能(AI)服務器投資熱潮下，AI玻璃布料嚴重短缺，故上調其目標價，現時股價終見較似樣調整，或可趁機吸納，應如何部署？

（建滔積層板網頁截圖）

建滔積層板遭大股東建滔集團折讓8.7%配售 套現最多27.3億元

建滔積層板公布，大股東建滔集團委任配售代理，計劃向第三方配售建滔積層板，最多配股1.3億股，每股配售價21元，較公司昨日(17日)收市價折讓約8.7%，套現最多27.3億元。完成減持後，建滔集團直接及間接持股比例將由71.1%降至約66.95%，建滔集團承諾，自大宗交易協議日期起，直至配售完成後90日為止，不會再出售股份。

公司認為，配售將增加股份在市場上的買賣流通量，擴闊股東基礎，並將促進股份買賣更趨活躍，提升公司整體市場形象。

建滔積層板去年純利按年升84% 末期息連特別息派53仙

建滔積層板剛於周一(16日)公布截至2025年12月31日止全年純利24.42億元，按年升84.2%；每股基本盈利78.2仙；派發末期息25仙，連特別息28仙，合共53仙。期內營業額204億元，按年升10%。

建滔集團同日公布，截至2025年12月31日止全年純利44.02億元，按年升1.7倍；每股基本盈利3.971元；派發末期息1.11元，連特別末期股息40仙，合共1.51元。期內營業額453.75億元，按年升5.3%。

（建滔集團網頁截圖）

花旗：建滔積層板將受惠AI玻璃布料短缺 升目標價至30元

建滔積層板公布業績後，花旗發表研究報告，將其目標價由28元上調至30元，基於2026年預測市盈率25至26倍，維持「買入」評級。該行又上調其2026至2027年每股盈利預測7%至11%，並首次發表2028年預測，預計未來三年盈利年複合增長率達46%，主要考慮到人工智能布料及電子玻璃纖維布料業務。該行指，建滔積層板2025年毛利率由2024年的17.7%擴大至19.6%，略低於預期。不過，公司宣布派發末期息0.25元及特別息0.28元，全年派息比率達87%，遠高於該行預期的約50%。公司將受惠目前人工智能服務器投資熱潮下，人工智能玻璃布料的嚴重短缺，以及基板的低熱膨脹系數玻璃纖維布。預計2026年資本開支將由2025年的10億元以上增至30億元以上，主要用於擴充產能。公司目前主要向EMC及松下供應人工智能布料，隨著今年餘下時間產能釋放，相信公司可獲得更多客戶。

大華繼顯則指，建滔積層板去年淨利潤按年升84%至24.42億元，主要受惠於毛利率的提升和投資收益。剔除投資收益5.03億元後，去年核心淨利潤按年升42%至20.82億元，低於該行預期。公司擬將今年中的特種玻璃纖維布年產能擴大至2000噸，今年底或2027年初再增加4000噸。該行預測，特種玻璃纖維布今年及明年收入貢獻將分別達到3%和12%，將公司今明兩年的收入預測分別上調19%及30%，純利預測則上調20%及32%，2028年收入及純利預測分別為301億及42億元，將目標價上調至25.3元，評級升至「買入」。

熊麗萍：受惠AI發展毋須擔心資金 建滔積層板可分注吸

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，建滔系很多時於績後都會有些動作，今次則是母公司建滔減持建滔積層板，大家會覺得減持即自己也不看好公司。其實這次減持有些奇怪，建滔積層板現時絕對受惠AI發展，過去兩年所造玻璃布產品全都有頗高技術含量，整條產業鏈都可用到，受其他產品價格上升影響相對小，往後業績可繼續看好。另外，公司也用到政府特別長期債券的貸款，貸款利息很低，所以資金方面也不用擔心，相信往後仍陸續有廠房新投入，整體業務看好，母公司減持可能是見股價已升到很高，並非有資金需要。建滔集團本就持有七成建滔積層板股權，本身資金很充裕，近兩年銀行借貸也較容易，因其所造產品技術一直提升，是政府支持的行業。

熊麗萍又指，母公司今次減持應不是看淡建滔積層板前景，若真的看淡連建滔也應被沽售，因它仍揸重貨。若未有貨，建滔積層板有值博率，但在配完股後未必很快便回升，可分注買入，先買第一注，可能還會再跌，可再觀望，但業務及整體經營環境有利，唯一不利是原材料成本高，故毛利率不會大升，希望往後可將成本轉嫁客戶以擴闊毛利，並於業績反映。

建滔積層板半日跌4.17%收報22.04元，最多跌7.91%至21.18元，成交38.25億元。建滔集團則升0.16%報38.72元，成交9792萬元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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