AI加價科企帶動港股逆轉，恒指收升156點收報26025，美議息揭盅前夕成交逾2400億

美國官員重申伊朗戰事短期內結束，亞太股市隨美股造好，恒指高開54點，惟港股石油板塊回落及汽車板塊調整，盤中指數倒跌，直到午後內地雲業務龍頭阿里(09988)帶頭宣布加價，AI概念股帶頭挾升港股，恒指全日收報26025，升156點或0.6%。恒生中國企業指數收報8835，升8點或不足0.1%。恒生科技指數收報5108，升不足1點。

留意美聯儲將於當地時間周三公布議息結果，不減息已無懸念，但留意在石油價格急漲重燃通脹後，儲局票委對未來息率走向的看法。觀望情緒下，港股全日主板成交收窄至近2404億元，北水買賣雙方爭持，淨流入約12億元。

阿里旗下阿里雲中午突發公布，下月18日起平頭哥真武810E等算力卡相關服務的價格上調5%至34%，存儲服務CPFS（智算版）價格也上調30%，刺激股價急速由跌轉升，最多升過4%，全日收升2.3%，報137.7元，百度(09888)火速跟隨，AI算力、存儲等產品加價最多三成，股價全日亦升2.18%，報121.8元。

AI普及率逐漸提升，行業加價後相關業務毛利有望提升，再加上英偉達確認H200晶片收到中國訂單，AI相關股份今日集體急漲，稀宇MINIMAX(00100)飆19.85%，報1238元，智譜(02513)升19.47%，報742.5元；金山雲(03896)升18.17%，報8元，天數智芯(09903)升13.17%，報323元，鴻騰(06088)升12.19%，報6.81元，長飛光纖光纜(06869)升11.64%，報156.3元，兆易創新(03986)升11.5%，報449.8元。至於萬國數據(09698)績後升15.24%，報45.98元。

中通快遞(02057)四季度淨利潤按年增10.1%，收入增12.3%，惟經調整EBITDA按年跌8.1%。中通派發每股39美仙半年度現金股息，並批准一項15億美元的新股份回購計劃。中通快遞股價大漲7.44%領升藍籌，報196.4元。

等待美聯儲議息結果，本港地產商今日集體走高，新地(00016)股價升3.3%，報137.8元，恒地(00012)升2.51%，報32.64元，長實(01113)升2.35%，報47.94元，新世界(00017)升1.96%，報9.38元；金融股同走高，滙控(00005)升2.48%，報127.9元，渣打(02888)升3.38%，報166.6元，中銀香港(02388)則跌0.05%，報41.4元。

吉利汽車(00175)全年收入增長25%惟純利僅升0.2%，即使汽車全年銷量達標亦無助維護股價，全日跌3.66%，報18.15元；其他車股亦跟隨挫，理想汽車(02015)插水6.24%，報66.85元，小鵬汽車(09868)跌3.26%，報75.65元，零跑汽車(09863)跌2.38%，報44.34元。

內房股升一日便回吐，龍湖(00960)跌3.83%，報9.04元，中海外(00688)跌2.91%，報13.03元，潤地(01109)跌1.99%，報30.48元，萬科企業(02202)跌2.91%，報3.34元。

新東方(09901)收市升5.17%，報44.74元，暫連升3日累計升幅8.8%。

騰訊(00700)績前升0.09%，報550.5元，小米(01810)跌0.62%，報35.14元，美團(03690)升0.37%，報80.3元。

恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中海油(00883)，中海油收報28.3元，跌1.7%。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

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