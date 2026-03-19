  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

美股 | 聯儲局維持利率不變，道指收市跌768點創年內新低

19/03/2026

　　美國股市周三下跌，聯儲局周三（18日）維持利率不變，指出伊朗戰爭為經濟前景帶來不確定性。美股全線收跌，道指重挫逾760點，創下今年以來新低。

 

　　道指收市跌768.11點，或1.63%，報46225.15點，跌穿200日移動平均線，自2025年6月以來首次，顯示長期趨勢轉弱，本月累跌逾5%，恐成2022年來最差月份；標指跌91.39點，或1.36%，報6624.7點；納指跌327.11點，或1.46%，報22152.42點。

 

　　聯邦公開市場委員會以11票對1票，通過維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變。投下唯一反對票的理事米蘭主張減息0.25厘。主席鮑威爾在會後記者會強調，中東局勢對經濟影響仍不明朗，但當前通脹遠未達70年代滯脹水準。



　　美國勞工統計局公布，2月最終需求PPI按月升0.7%，遠高於市場預期的0.3%，按年升3.4%創一年新高；核心PPI按月升0.5%，按年升3.5%。

 

　　美以聯手打擊伊朗天然氣儲備，布蘭特期油飆升逾7%，逼近110美元，紐約期油亦同步上揚，約在每桶99美元，升約4%。伊朗誓言報復，霍爾木茲海峽封鎖持續，推升能源成本並放大通脹壓力。

 

　　科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)跌1.6%，英偉達(US.NVDA)跌0.8%，Meta(US.META)跌1.1%，蘋果(US.AAPL)跌1.7%，微軟(US.MSFT)跌1.9%，谷歌(US.GOOG)跌1%，亞馬遜(US.AMZN)跌2.5%。

 

金價大幅下挫

 

​　　美匯指數窄幅波動，報100.06附近，微升0.5%。美元兌日圓維持強勢，匯價整體仍處於159水平上方，報約159.74，上升約0.4%，歐元兌美元匯率在窄幅震盪後微幅回落，報1.1477，下跌0.5%。

 

　　現貨黃金及紐約期金大幅下挫，現貨黃金價格跌至每盎司4861美元，下挫2.9%，紐約期金同步回落約3%，低點觸及4859美元。

撰文：經濟通國金組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

36.060

異動股

00700

騰訊控股

528.000

異動股

00568

山東墨龍

12.020

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.060
  • 00700 騰訊控股
  • 528.000
  • 00568 山東墨龍
  • 12.020
  • 02099 中國黃金國際
  • 155.500
  • 02899 紫金礦業
  • 35.620
股份推介
  • 01234 中國利郎
  • 3.750
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 196.400
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 31.140
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.450
  • 目標︰$17.88
人氣股
  • 03988 中國銀行
  • 4.630
  • 02208 金風科技
  • 16.210
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.060
  • 00175 吉利汽車
  • 17.790
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 6.740
報章貼士
  • 00268 金蝶國際
  • 9.710
  • 目標︰$12.80
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 43.000
  • 目標︰$48.00
  • 02517 鍋圈
  • 4.430
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

19/03/2026 08:56  《盤前攻略》聯儲局悲觀重創環球股市，騰訊績後ADR低6%，恒指25300必不可失

19/03/2026 09:24  《異動股》騰訊低開4%，上季純利按年跌8%，預告今年減回購規模增AI投資

19/03/2026 08:42  【開市Ｇｏ】鮑威爾會後放鷹，騰訊上季營收勝預期，友邦全年新業務強勁

19/03/2026 09:12  【特朗普當政】美國國債突破39萬億美元大關，自特朗普首屆任期以來增加一倍

19/03/2026 09:11  【中東戰火】中東戰火第20日，伊朗和以色列互炸關鍵能源設施，油價累漲40%

19/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒１７億元，買阿里沽中芯

19/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行普削騰訊目標大摩劈一成，花旗大升長建電能目標

18/03/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８３８９，一周拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 聯儲局維持利率不變，道指收市跌768點創年內新低新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

開市Go | 鮑威爾會後放鷹，騰訊上季營收勝預期，友邦全年新業務強勁新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊業績 | 騰訊上季經調整盈利升17%，今年AI產品及模型投入倍增至360億人幣新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

消委會測試報告︱IKEA$99.9枕頭獲高分媲美Dentons$1688＋Tempur/Cherry適合不同體形＋選購指南
人氣文章

政政經經．石鏡泉

又要留心油價了新文章
人氣文章

搵食地圖

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

上環高級淮揚菜限定菜單：鱈魚獅子頭、黑蒜裙邊燒粉皮、軟兜長魚，鮮香濃郁在味蕾迴盪
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

同時擁有婚內婚外兩段關係，是想在愛裏得到更多，或是對愛認識得太少？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腸癌警示｜27歲碩士生茹素確診大腸癌擴散淋巴，醫生揭3類素食致癌地雷新文章
人氣文章
藥物安全｜35歲女子便秘誤食保健品3年，全身發黑驚揭砒霜中毒
人氣文章
春分養生法｜宜早起戶外活動疏放陽氣，健脾護肝防百病，中醫推介3款養生湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 09:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 09:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 09:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/03/2026 09:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/03/2026
美股 | 聯儲局維持利率不變，道指收市跌768點創年內新低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

德國思想家哈伯馬斯向崩塌世界說再見

18/03/2026 18:14

大國博弈

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區