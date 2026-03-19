美股 | 聯儲局維持利率不變，道指收市跌768點創年內新低

美國股市周三下跌，聯儲局周三（18日）維持利率不變，指出伊朗戰爭為經濟前景帶來不確定性。美股全線收跌，道指重挫逾760點，創下今年以來新低。

道指收市跌768.11點，或1.63%，報46225.15點，跌穿200日移動平均線，自2025年6月以來首次，顯示長期趨勢轉弱，本月累跌逾5%，恐成2022年來最差月份；標指跌91.39點，或1.36%，報6624.7點；納指跌327.11點，或1.46%，報22152.42點。

聯邦公開市場委員會以11票對1票，通過維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變。投下唯一反對票的理事米蘭主張減息0.25厘。主席鮑威爾在會後記者會強調，中東局勢對經濟影響仍不明朗，但當前通脹遠未達70年代滯脹水準。



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美國勞工統計局公布，2月最終需求PPI按月升0.7%，遠高於市場預期的0.3%，按年升3.4%創一年新高；核心PPI按月升0.5%，按年升3.5%。

美以聯手打擊伊朗天然氣儲備，布蘭特期油飆升逾7%，逼近110美元，紐約期油亦同步上揚，約在每桶99美元，升約4%。伊朗誓言報復，霍爾木茲海峽封鎖持續，推升能源成本並放大通脹壓力。

科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)跌1.6%，英偉達(US.NVDA)跌0.8%，Meta(US.META)跌1.1%，蘋果(US.AAPL)跌1.7%，微軟(US.MSFT)跌1.9%，谷歌(US.GOOG)跌1%，亞馬遜(US.AMZN)跌2.5%。

金價大幅下挫

​ 美匯指數窄幅波動，報100.06附近，微升0.5%。美元兌日圓維持強勢，匯價整體仍處於159水平上方，報約159.74，上升約0.4%，歐元兌美元匯率在窄幅震盪後微幅回落，報1.1477，下跌0.5%。

現貨黃金及紐約期金大幅下挫，現貨黃金價格跌至每盎司4861美元，下挫2.9%，紐約期金同步回落約3%，低點觸及4859美元。

撰文：經濟通國金組

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