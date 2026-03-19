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開市Go | 鮑威爾會後放鷹，騰訊上季營收勝預期，友邦全年新業務強勁

19/03/2026

要聞盤點

 

1、美股周三（18日）三大指數全面收跌，道指重挫逾760點，創下今年以來新低，主要受美國2月生產物價指數(PPI)意外大升，以及中東戰事推升油價至近110美元所壓制。道指收市跌768.11點，或1.63%，報46225.15點；標指跌91.39點，或1.36%，報6624.7點；納指跌327.11點，或1.46%，報22152.42點。中國金龍指數跌148點。日經期貨截至上午7時56分上升117點。

 

2、美聯儲按預期維持利率不變，點陣圖釋放偏鷹訊號，官員上調通脹及經濟增速預期。主席鮑威爾強調，中東衝突推高能源價格，若通脹控制無明顯進展不會輕易減息。

 

3、美國勞工部公布，2月最終需求生產物價指數按年升3.4%，高於預期且較前月擴大，顯示通脹壓力在商品服務帶動下重升。

 

4、以色列空襲伊朗南帕爾斯天然氣田後，伊朗報復打擊卡塔爾等能源設施並襲擊涉美石油設施。伊朗總統證實情報部長哈提卜身亡。

 

5、美國總統特朗普據報暫時豁免「瓊斯法案」，以減低美國境內油氣及大宗商品運輸成本。

 

6、沙特阿拉伯繞過霍爾木茲海峽的應急方案見效，石油出口已恢復五成以上。數據顯示封鎖對伊朗自身石油運輸影響不大。

 

7、中國證監會召開2026年全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議，強調堅決清除影響資本市場改革的「攔路虎」「絆腳石」。

 

8、能源價格飆升加劇通脹擔憂，交易員已充分消化歐洲央行年內加息兩次的預期。

 

9、加拿大央行維持利率不變，淡化伊朗戰爭引發的油價衝擊，並將繼續關注經濟增長下行風險。

 

10、據《彭博》報道，監管審查加劇令本港金融業不安，與此同時內地加強紅籌公司赴港上市審查，未來IPO或放緩。

 

11、本港經季節性調整的失業率由2025年11月至2026年1月的3.9%下跌至2025年12月至2026年2月的3.8%，就業不足率維持1.7%水平。

 

焦點股

 

騰訊控股(00700)
　- 　第四季度營收同比成長13%勝預期
　- 　本土市場遊戲收入同比增長18%，國際市場遊戲收入，同比增長33%
　- 　高管預期今年AI領域的投資至少比去年翻一番

 

友邦保險(01299)
　- 　去年盈利跌9%惟稅後溢利創歷史新高，新業務價值升15%，末期息增一成至1.4408元
　- 　友邦保險宣布17億美元股票回購計劃

 

五一視界(06651)
　- 　兩平台與英偉達神經重建技術整合，建自動駕駛仿真基礎設施

 

長江基建(01038)
　- 　全年淨利潤82.65億元低過預期，按年升1.85%，收入增長6.9%
　- 　派發末期息1.88元
　- 　出售UK Power Networks交易預期於今年上半年完成

 

電能實業(00006)
　- 　全年純利62.36億元低過預期，按年升1.9%
　- 　派發末期息2.04元

 

吉利汽車(00175)
　- 　計劃今年出口75萬輛汽車，比2025年成長79%
　- 　該公司籌備進入加拿大市場，料很快獲官方認證

 

黑芝麻智能(02533)
　- 　獲無極資本入股前遭兩中資券商退出配售協議，料受港府調查無極資本事件所影響

 

國泰航空(00293)
　- 　國泰航空2月載客量按年增加24%，載貨量按年增加7%

 

中遠海運港口(01199)
　- 　全年純利按年升1.1%，派發末期息10.2港仙

 

復星國際(00656)
　 - 　售廣州淘通股權收3.16億人幣現金，不認購杭州天元A股

 

萬國黃金集團(03939)
　- 　去年純利近14億人幣升1.3倍，派息11.2港仙

 

華住集團(01179)
　- 　去年第四季度純利12億人幣升23倍，派息13美仙

 

開拓藥業(09939)
　- 　治療脫髮臨床試驗獲頂線數據，達主要研究終點

 

藥捷安康(02617)
　- 　用於乳腺癌臨床研究產品，完成首例患者給藥

 

油金報價

 

紐約期油上升3.46%，報98.76美元/桶

布蘭特期油上升0.47%，報111.47美元/桶

黃金現貨上升0.54%，報4,844.92美元/盎司

黃金期貨下跌0.03%，報4,846美元/盎司

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 09:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 09:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 09:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/03/2026 09:20
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