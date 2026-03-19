黑芝麻智能(02533)獲無極資本入股前兩中資券商退出配售協議，料受港府調查影響

黑芝麻智能(02533)公布，配售代理早前通知擬終止配售安排，雙方於2026年3月18日簽署終止協議並即時生效。受此影響，認購事項所得款項淨額調整為約6.324億元。儘管配售部分取消，但認購協議仍然有效，認購事項仍須待相關條件達成後方可完成，存在不確定性。

資金用途方面，公司維持原有分配方向，其中約50%約將用於核心技術研發，包括新一代高性能自動駕駛及機器人芯片，以及邊緣AI芯片開發及海外研發中心建設；約40%將用於產品化及市場拓展，包括推動智能駕駛芯片量產及拓展機器人與端側AI產品線；餘下約10%則作一般營運資金。資金使用時間表方面，預計2026年動用約70%，餘下30%於2027年使用。

公司強調，終止配售協議對現有業務、營運及財務狀況並無重大不利影響，但提醒股東及投資者，由於認購事項未必完成，買賣股份時需審慎。

黑芝麻智能於3月10日公布，向無極資本管理的Infini Global Master Fund配售3354.46萬股新股，佔擴大後已發行股份總數約4.75%，每股認購價18.88元。

香港廉政公署及證監會此前採取代號「導火線」的聯合行動，打擊內幕交易及相關貪污行為。廉署在行動中拘捕8人，包括兩家證券行及一家對沖基金管理公司的高層人員，以及一名中間人，當時有傳無極資本涉案受查。無極資本稱一貫恪守香港法律法規及監管要求，全力配合監管機構的合法工作，公司整體業務及運營均維持正常開展，各項投資管理及決策流程不受影響。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票