盤前攻略｜聯儲局悲觀重創環球股市，騰訊績後ADR低6％，恒指25300必不可失

美國聯儲局維持利率不變，但主席鮑威爾指因中東局勢充滿不確定性，遏抑通脹方面不如預期，「（措施成效）沒有原先希望的那麼顯著」。同時隔晚油價因伊朗關鍵天然氣田受襲而急跌，布蘭特期油飆破110美元水平，隔晚美股急挫，三大指數齊跌超過1％。道指跌768點或1.63％報46225，納指跌327點或1.46％報22152，標普跌91點或1.36％報6624。

（Shutterstock圖片）

*中概跟挫，ADR跑輸港股騰訊軟港股6％*

中概股隨大市受挫；阿里巴巴跌1.57％報134.43美元，拼多多跌3.50％報100.72美元，京東跌1.19％報28.20美元，百度傳AI加價逆市揚0.98％報121.87美元，小鵬跌2.04％報18.77美元，理想跌5.12％報17.05美元，蔚來跌2.35％報5.82美元，攜程跌0.86％報51.96美元，騰訊音樂再挫9.41％報10.30美元，金山雲逆市飆12.65％報14.78美元，新東方升3.44％報56.54美元。

ADR全線跑輸港股；騰訊(00700)績後ADR較港股低6.05％，折合517.2港元；美團(03690)ADR較港股低2.76％，折合78.1港元；小米(01810)ADR較港股低1.70％，折合34.5港元；友邦(01299)ADR較港股低2.76％，折合82.2港元；滙控(00005)ADR較港股低2.05％，折合125.3港元；港交所(00388)ADR較港股低2.34％，折合393.4港元。

*恒指牛證區未算太肥料下殺誘因不升太大，本周不宜失守25300*

昨夜恒指夜期急插496點報25479，較現貨低水546點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25428，跌598點，較恒指現貨低水597點，恒指開市料急挫逾500點。

隔晚鮑威爾發言對中東局勢並不樂觀，「未如預期」與「不確定性」等用字重創市場情緒，甚至提到加息可能性，美股急挫之餘港股及亞太區都將跟隨受累，今早開市後日股與韓股齊跌超過2％。港股方面參考恒指牛熊證街貨分布，昨日全倉位計牛倉淨增715張對應期指張數，熊倉則淨增849張，短線看好力量上升令今日下殺誘因更大。

但牛倉方面未有向上擴展街貨區，與前日一樣最貼價區域僅為25700至25799，較貼價區25400至25799約400點區間淨新增758張對應期指張數，幾乎全部新增牛證都位於此區域。若今日低開超過500點，至少逾1110張牛證街貨會即時死亡，隨後恒指下方將以本周一低位約26300水平為重要支持，如收穿該位便會破壞一浪高於一浪反彈形態，連計2月跌浪更加添形成下跌旗型風險，因此至少今日至明日內絕不宜收穿25300。

撰文：經濟通市場組

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