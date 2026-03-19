騰訊｜上季經調整多賺17%符預期，惟擬減回購增AI投資遭大行降目標，股價急插半成可否趁低吸？

騰訊(00700)昨日(18日)收市後公布業績，去年第四季經調整純利按年升17%至近647億元人民幣，貼近預期的649.3億元人民幣，收入增13%至1943.7億元人民幣，略勝預期的1940.7億元人民幣，末期息增17.8%至5.3港元。管理層指，目標今年人工智能(AI)產品及模型投入至少按年翻倍，因此有機會適當減少回購。騰訊績後遭多間大行下調目標價，大多指其加大AI投資短期恐影響利潤。騰訊今早(19日)急跌逾半成，跌至近期低位，若仍看好公司前景，或可趁低吸納。

（截自騰訊官網媒體資料庫）

上季經調整純利按年升17%收入增13% 末期息5.3港元

騰訊公布截至去年12月底止第四季純利582.6億元人民幣，按年升13.5%、按季跌8%；每股基本盈利6.433元人民幣。非國際財務報告準則純利646.94億元人民幣，按年增17%、按季跌8%；非國際財務報告準則每股基本盈利為7.144元人民幣。期內收入1943.71億元人民幣，按年增13%。按業務劃分，增值服務業務收入按年增14%至899億元人民幣，當中本土市場遊戲收入382億元人民幣，按年增15%，國際市場遊戲收入211億元人民幣，按年增32%。社交網絡收入按年增3%至306億元人民幣。營銷服務業務收入按年增17%至411億元人民幣。金融科技及企業服務業務收入按年增8%至608億元人民幣，其中企業服務收入按年增速提升至22%，得益於國內及海外市場雲服務的收入增加(包括AI相關服務的收入)，以及主要由於微信小店交易額擴大而帶動的商家技術服務費收入增長。

集團截至2025年12月31日止全年純利2248.42億元人民幣，按年升15.9%；每股基本盈利24.749元人民幣，派末期息5.3港元，按年增加17.78%。期內非國際財務報告準則純利2596.26億元人民幣，升16.6%。集團去年收入7517.66億元人民幣，按年增14%。增值服務業務收入按年增16%至3693億元人民幣，當中本土市場遊戲收入為1642億元人民幣，按年增18%，國際市場遊戲收入為774億元人民幣，按年增33%。社交網絡收入按年增5%至1277億元人民幣。營銷服務業務收入按年增19%至1450億元人民幣。金融科技及企業服務業務收入按年增8%至2294億元人民幣。截至去年底，微信及WeChat合併月活躍帳戶數14.18億，按年增2%；而QQ的移動終端月活躍帳戶數按年減3%，至5.08億。

料今年AI產品及模型投入至少按年翻倍 不排除雲端產品加價

騰訊主席兼首席執行官主席馬化騰在網上全年會議中指，「龍蝦」類產品，即OpenClaw類產品更有「活人感」，新模式可將AI落地到不同場景，令公司有更多戰線發力，對自身發展良好，並對公司開發中AI產品有新啟發，如每個小程序龍蝦化。馬化騰續稱，未來研發方向為結合去中心化與中心化，亦冀市場對其研發新產品抱有耐心，形容「慢功出細貨」。他亦形容AI界變得很快，在2B(企業)、2C(客戶)端出現去中心化入口需求，可以將公司各種雲智能產品重新整合。

騰訊總裁劉熾平則指，公司擁有正確方法、人員開展Claw產品增長領域，相信假以時日，會有實際收入及回報貢獻，以及額外協同效應。劉熾平指，目標今年AI產品及模型投入會較去年180億元人民幣至少翻倍。他形容公司現有很大空間投入資本支出及保證一定程度股東回報，但會維持機動性預算，如撥款增購或租用GPU供應，因此有機會適當減少回購，但會維持分紅政策。而對於競爭對手雲端產品加價，劉熾平指，若供應持續緊張，仍是會有加價行動。劉熾平又續指，大模型團隊在過去數月密集升級屬於正確事情，有信心未來打造較高智能水平模型。在符合預期的農曆新年推廣活動後，會研究如何提升元寶用戶留存率及活躍率，包括核心場景應用能力提升，以及加入新版本混元模型測試。

（AP圖片）

大摩：加大AI投資長遠可望帶來新機遇 惟降目標價至650元

大摩發表研究報告指，騰訊正加大AI投資，包括基礎模型混元3.0；新AI產品如元寶、微信、WorkBuddy、Qclaw，以及GPU部署等前期投資，均會於短期內影響利潤，但長遠可望帶來新機遇。預計騰訊2026年收入按年增長10.8%，非國際財務報告準則經營利潤按年增長5%。因預計2026年公司AI投資將大幅增長，將導致2026年利潤增長慢於收入增長，因此下調公司2026及27年非國際財務報告準則經營利潤預測6%至7%；今年資本支出料錄1040億元人民幣，維持「增持」評級，目標價由735元下調11.6%至650元。

高盛則指，騰訊旗下AI發展為遊戲和廣告業務帶來穩健的增長前景，不過，公司明顯轉向以AI新產品為主導的投資階段，並預告回購規模將按年有所收窄，因此將公司今年經調整淨利潤按年增長預測由10%降至7%。雖然騰訊短期內的利潤增長放緩，但相信隨著公司的AI發展，及未來3至6個月即將推出微信AI助理，和基於WeChat/WeCom的Claw-agent等關鍵產品推進，公司估值有望修復，維持「買入」評級，惟將目標價由752元下調至700元，對其遊戲業務估值降至預測市盈率21倍(此前為24倍)。另摩通亦將騰訊目標價由750元降至690元，伯恩斯坦由820元降至790元，滙證由770元降至750元。

野村：季績大致符預期 惟加大AI投資或拖累今年營運利潤

野村稱，騰訊去年第四季業績大致符合預期，網絡遊戲業務表現優於預期；廣告收入增長17%略低於預期。騰訊在新AI產品的投資，包括混元大模型、元寶及AI代理等，是營運開支增長的主要原因。管理層亦指2026年將繼續投資新AI產品，計劃將投資額增加一倍以上至超過360億元人民幣。而且，騰訊在GPU雲服務方面的立場出現重大轉變。過去騰訊不重視GPU租賃服務，將有限的GPU資源集中在內部應用，但管理層現表示看好2026年外部雲收入增長，預計在定價環境改善、AI需求強勁及海外擴張的支持下，將保持穩健盈利能力。由於積極投資AI產品及GPU雲業務，預計騰訊2026年營運利潤將下降，導致營業利潤增長將低於收入增長。這是騰訊連續三年來首次可能出現營業利潤率收縮。騰訊還表示股票回購步伐將放緩，以便釋放資金並重新配置到AI投資及混元LLM開發，維持「買入」評級，目標價亦維持775元。

花旗表示，騰訊去年第四季總收入高於該行及市場預期；非國際財務報告準則淨利潤則基本符合該行及市場預期。總括而言，公司上季業績穩健。在此清晰且符合預期業績發布後，市場關注焦點將是管理層對AI策略評論；對AI代理人看法，以及QClaw、Workbuddy應用帶來的積極進展，或是對雲端服務收入、利潤影響。預期管理層提供2026年資本支出更新，以及AI將如何改變其業務模式，以及關於宏觀經濟及消費者情緒的評論，維持「買入」評級，目標價783元。

林家亨：業績不太差估值吸引現價可吸 惟大股東Naspers或續減持

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊旗下騰訊音樂(01698)業績差，昨日股價跌了逾20%後，隔晚於ADR再跌多9.4%，兩日跌逾30%，騰訊也一定受壓。其實，騰訊今次業績不算很差，比上年有溫和增長，可以再買入；但後續仍有利淡消息，就是其南非大股東Naspers仍有機會繼續減持。Naspers自己的母公司昨日場外股價也跌了7.4%，相信與未來騰訊回購會減少有關。Naspers於2025年減持騰訊一億股後，仍持有23.2%股權。而騰訊第四季經調整純利仍按年升17%，即每日仍賺7億元，數據上不算差，只不過上周提到接入「龍蝦」股價即飆升，現價520元附近可重新再買。

林家亨又指，騰訊現時預期市盈率17、18倍，5、6年前則達60幾、70倍，其實現已不能當其為科技股，或可當作傳統股份看待，事實上，全中國目前AI龍頭只得騰訊及阿里巴巴(09988)，阿里市盈率當然沒騰訊那麼便宜，騰訊估值絕對吸引，只不過有繼續被於Naspers減持的隱憂。

騰訊半日跌5.9%收報518元，成交191.57億元。其他科技股亦普遍下跌，阿里跌3.41%報133元，京東(09618)跌1.51%報111.1元，快手(01024)跌5.42%報55.8元，網易(09999)跌1.81%報184.4元，百度(09888)跌2.22%報119.1元，惟美團(03690)升0.69%報80.85元，小米(01810)升4.27%報36.64元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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