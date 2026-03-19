美息不變鮑公放鷹今年或僅減息一次，地產股銀行股齊下挫未宜沾手？

美國聯儲局一如預期維持利率不變，但主席鮑威爾指因中東局勢充滿不確定性，遏抑通脹方面不如預期，聯儲局點陣圖料今年只減息一次，雖然沒有委員認為今年底前需要加息，但鮑威爾承認曾討論下一步加息的可能性。本港三間發鈔行維持最優惠利率(P)不變，當中滙豐銀行維持P於5厘，渣打香港及中銀香港(02388)亦分別維持P於5.25厘及5厘不變。本地地產股及銀行股今日(19日)普遍下挫，雖然兩者近日都由高位回落，惟普遍仍累積頗大升幅，或許仍未到吸納時候。

（iStock圖片）

聯儲局維持利率不變料今年僅減息一次 鮑威爾：遏抑通脹不如預期曾討論加息

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)昨日（18日）以11票對1票，通過維持聯邦基金利率目標區間於3.5厘至3.75厘不變，為今年連續第二次按兵不動，符合市場普遍預期。最新議息聲明重申，美國經濟活動持續以溫和至穩健步伐擴張，就業增長放緩後略見穩定，但通脹仍高於2%目標，反映物價壓力未完全消退。聯儲局同時強調，圍繞伊朗戰事及中東局勢升級所帶來的油價及通脹風險，令經濟前景不確定性仍然偏高，委員會將繼續密切關注地緣政治及能源市場變化對通脹及增長的影響。多數官員預期今年只會減息一次、幅度0.25厘，亦無成員認為今年底前需要再度加息，僅極少數官員在往後年度點出可能重新加息的情景，以反映對通脹反彈風險的憂慮。

聯儲局主席鮑威爾則指，因中東局勢充滿不確定性，遏抑通脹方面不如預期，「（措施成效）沒有原先希望的那麼顯著」。此外，鮑威爾承認，聯邦公開市場委員會確實曾討論下一步加息的可能性，但他強調，這並非大多數委員預設的基線情境，當前政策立場仍以按兵不動、逐次會議評估為主。他亦拒絕明言油價升到多高才會觸發加息，僅表示將密切觀察能源價格與整體通脹的互動。他形容，目前貨幣政策立場仍處於合適水平，但局方實際上正處於緊縮與非緊縮之間的灰色地帶，通脹仍有上行風險，而就業市場風險則偏向下行，這種雙重風險令減息決策變得格外困難。

聯儲局主席鮑威爾（AP圖片）

市場對聯儲局今年降息的預期進一步減弱，推動12月政策會議對應的隔夜指數互換(OIS)利率升至3.52厘，顯示市場預計降息幅度為12個基點，意味著年底前降息25個基點的可能性約50%。

嘉信理財：市場已推遲減息預測至明年夏季 華僑銀行：港P調整空間有限

嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問林長傑表示，伊朗局勢持續升溫，且未見緩和跡象。聯儲局一如預期決定將利率維持於3.5厘至3.75厘不變。市場現時已將首次減息的時間，由原來預期2026年內減息兩次，推遲至明年夏季。市場重新評估的關鍵因素是中東局勢緊張導致能源價格急升，促使投資者再三審視通脹前景。他表示，短期內減息機會下降，與美國總統特朗普呼籲為家庭及企業減低借貸成本的言論背道而馳，反映由能源引發的通脹仍是確實風險。市場正高度注視能源市場走勢，美國消費者正面臨燃料價格顯著上升。在中東衝突變得更為明朗之前，短期內減息將難以實現。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，聯儲局最新議息聲明及鮑威爾會後言論，整體立場偏向審慎但未完全轉鷹，惟外圍環境變數較多，不確定性高企，令當局仍傾向以觀望為主。她認為，港元最優惠利率已回升至長期平均水平，未來調整空間有限。即使美國在今明兩年各減息一次，香港銀行亦未必會跟隨下調。另外，奧雅納東亞區資產管理負責人王兆麒預測，美國今年最多減息0.25厘，但香港未必完全跟隨，料最優惠利率減幅約0.125厘至0.25厘。他指，目前本地樓市購買力仍然偏弱，但中東局勢不穩可能促使資金流入香港避險，對各類資產價格帶來支持。他預計今年整體樓價上升8%至10%，其中中小型單位升幅或超過10%。

經絡：聯儲局下半年料減息一次 料今年樓市續價量齊升



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，港美息雖未回落，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，而現時有3間大型銀行推出首三年2.73厘定息按揭計劃，息率較一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子，變相提早幫助客戶減息。另外，現時樓價逐步回穩，交投亦顯著增加，市民置業及投資信心亦有所提升，預計今年樓市將繼續「價量齊升」。

另一方面，今日一個月銀行同業拆息(HIBOR)報2.05厘，連跌2個工作日，曹德明表示，地緣政治問題對通脹的影響仍有待觀察，預計美聯儲於下半年才開始年內首次減息，加上現時本港銀行體系總結餘仍維持約538億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR上半年大致徘徊於2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。他指，現時一般新造H按計劃為H+1.3%，除非再有資金流入本港銀行體系，驅使HIBOR跌穿1.95%以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。他建議，有意置業人士如想即時節省更多利息，不妨考慮3間大型銀行推出的首三年2.73厘定息按揭計劃。

（AP圖片）

中原按揭：美息年內仍有下調空間 市場有不少支持樓市因素

中原按揭董事總經理王美鳳指，美以伊戰事持續增添不確定性，有關衝突對石油供應構成影響有機會推高通脹壓力，但另一方面美國勞動市場呈走弱趨勢，兩方面因素拉扯下，聯儲局決定維持利息不變以作觀望符市場預期，未來息率政策尤其取決於經濟就業及通脹數據變化。她表示，鮑威爾任期快將於今年5月屆滿，市場注視繼任者是否推動偏向寬鬆政策支持延續減息，預期美國經濟形勢於下半年較需要進一步減息作支持，料美息年內仍有下調空間。

王美鳳表示，今年樓市延續已回穩的勢頭並重返升軌，今年市場具有不少繼續支持樓市的因素，包括樓價延續上升潛力、經濟繼續增長、按息已回落並續處偏低水平、新盤庫存減少、樓市需求增加兼備多元化客源；加上本港目前在地緣政治形勢不穩情況下，更凸顯作為國際金融中心的優勢，吸引資金流入力度增加，進一步有助市場利好因素互疊。再者，銀行樓按取態積極，將為樓市再添動力，進一步鞏固買家信心讓樓市繼續向好發展。

莫灝楠：地產股經營情況改善不多 滙控渣打估值偏高也不值博

（莫灝楠）

方德證券高級分析師莫灝楠指，地產股及銀行股都暫不建議吸納。地產股方面，主要幾隻近期都升了很多，例如新地(00016)現價130幾元，之前更接近150元，即差不多0.7倍PB，而希慎(00014)股價由低位計已升了一倍，就算較便宜的地產股，現在可能也達0.4、0.5倍PB，相對之前相差很遠。地產股之所以大升應與之後減息預期有關，再加上多了內地人來港，住宅市道好轉，庫存不需太擔心，但要留意，現時雖然再賣到樓，但之後減息步伐可能放慢甚至減不到息。再者，中港進一步融合會令整個香港特別是九龍新界個別地價與深圳差距縮小，住大西北與住福田分別未必太大，大西北不值那麼多錢。若再計及寫字樓、商舖及工廈等完全不能加租，其實地產股經營情況不是改善很多。新地PB高達0.7倍已有些講不過去，因地產股長期ROE都很低，有折讓理所當然，故現價一定不建議追入。

至於銀行股，莫灝楠指，世界各國有問題的銀行可能低於1倍PB，歐洲及亞洲銀行通常約1倍PB，個別歐美投行可能達2倍，但滙控(00005)PB現時仍達1.5、1.6倍，渣打(02888)則達1.2、1.3倍，都是歷來相對高估值，雖未知之後會否再減息，但大家預期仍會減，其估值卻已升至現時位置，不覺有很多值博空間。

地產股今日普遍下跌，新地跌3.85%收報132.5元，恒地(00012)跌2.39%報31.86元，長實(01113)跌3.55%報46.24元，信置(00083)跌1.6%報11.66元，新世界(00017)跌4.05%報9元，嘉里建設(00683)跌4.13%報22.28元，太古地產(01972)跌3.2%報24.78元，希慎(00014)跌2.23%報18.4元。銀行股亦普遍向下，滙控跌3.05%報124元，渣打(02888)跌2.88%報161.8元，東亞(00023)跌0.8%報13.62元，大新銀行02356)跌0.33%報12.06元，惟中銀香港(02388)升0.1%報41.44元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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