異動股｜小米逆市高開，發布AI大模型MiMo-V2-Pro

小米(01810)現價升2.6％，報36.06元，該股成交約937萬股，涉資3.36億元。

（小米官網截圖）

3月19日凌晨，小米發布小米大模型Xiaomi MiMo-V2-Pro，專為現實世界中高強度的Agent工作場景而打造，擁有超過1T的總參數量（42B激活參數），採用創新的混合注意力架構，並支持1M超長上下文長度。

MiMo-V2-Pro模型現已正式開放API服務，支持1M上下文長度，並根據使用量分段計價：256K上下文以內，輸入價格為1美元每百萬tokens，輸出價格為3美元每百萬tokens；1M上下文以內，輸入價格翻倍為2美元每百萬tokens，輸出價格為6美元每百萬tokens。目前MiMo-V2-Pro已在多個平台同步上線。

*雷軍：AI發展低調但實際進展要快很多*

雷軍在微博表示，MiMo-V2-Pro在全球大模型綜合智能排行榜Artificial Analysis上位列全球第八；按大模型品牌來排名，排在全球第五，超過了xAI Grok。雷軍還稱，小米在AI領域上相對比較低調，實際進展可能比大家看到的要快很多，據他透露，小米今年在AI領域的研發和資本投入就將超過160億元人民幣。

現時，恒生指數報25550，跌474點或跌1.8％，主板成交超過44億元。國企指數報8692，跌143點或跌1.6％。恒生科技指數報5000，跌107點或跌2.1％。

撰文：經濟通市場組

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