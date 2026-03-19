  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

異動股｜小米逆市高開，發布AI大模型MiMo-V2-Pro

19/03/2026

　　小米(01810)現價升2.6％，報36.06元，該股成交約937萬股，涉資3.36億元。

 

異動股｜小米逆市高開，發布AI大模型MiMo-V2-Pro

（小米官網截圖）

 

　　3月19日凌晨，小米發布小米大模型Xiaomi MiMo-V2-Pro，專為現實世界中高強度的Agent工作場景而打造，擁有超過1T的總參數量（42B激活參數），採用創新的混合注意力架構，並支持1M超長上下文長度。

 

　　MiMo-V2-Pro模型現已正式開放API服務，支持1M上下文長度，並根據使用量分段計價：256K上下文以內，輸入價格為1美元每百萬tokens，輸出價格為3美元每百萬tokens；1M上下文以內，輸入價格翻倍為2美元每百萬tokens，輸出價格為6美元每百萬tokens。目前MiMo-V2-Pro已在多個平台同步上線。

 

*雷軍：AI發展低調但實際進展要快很多*

 

　　雷軍在微博表示，MiMo-V2-Pro在全球大模型綜合智能排行榜Artificial Analysis上位列全球第八；按大模型品牌來排名，排在全球第五，超過了xAI Grok。雷軍還稱，小米在AI領域上相對比較低調，實際進展可能比大家看到的要快很多，據他透露，小米今年在AI領域的研發和資本投入就將超過160億元人民幣。

 

　　現時，恒生指數報25550，跌474點或跌1.8％，主板成交超過44億元。國企指數報8692，跌143點或跌1.6％。恒生科技指數報5000，跌107點或跌2.1％。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

61.750

異動股

00568

山東墨龍

11.800

異動股

01959

中聚投資

3.130

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02318 中國平安
  • 61.700
  • 00568 山東墨龍
  • 11.780
  • 01959 中聚投資
  • 3.130
  • 00005 滙豐控股
  • 123.900
  • 01093 石藥集團
  • 9.010
股份推介
  • 01234 中國利郎
  • 3.740
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 195.800
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 31.000
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.290
  • 目標︰$17.88
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.260
  • 03988 中國銀行
  • 4.670
  • 02208 金風科技
  • 15.540
報章貼士
  • 00268 金蝶國際
  • 9.820
  • 目標︰$12.80
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 42.260
  • 目標︰$48.00
  • 02517 鍋圈
  • 4.330
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

19/03/2026 14:50  《異動股》阿里績前挫逾4%，收市後公布季績料按年少賺四成

19/03/2026 14:43  《異動股》黃金ETF跌約4%紫金重挫8%，午後金價跌穿4800美元關

19/03/2026 13:08  《異動股》瑞聲績後倒升逾2%，去年多賺四成末期息增逾42%

19/03/2026 12:50  《午市前瞻》內地原油供應穩定成鎮市神針，騰訊削回購加碼AI憧憬回升

19/03/2026 12:08  美儲短期難減息港股難逃震盪，恒指半日跌432點報25592，騰訊阿里重挫

19/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒１７億元，買阿里沽中芯

19/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行普削騰訊目標大摩劈一成，花旗大升長建電能…

19/03/2026 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒８３８８，隔夜拆息較上日微軟１３基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

魚缸博客 | 騰訊呢期靠咩食胡？仲食雞同王者榮耀？你out啦！新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

許正宇：政府續探討設OTC場外交易平台，直言市場意見有分歧新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 內地原油供應穩定成鎮市神針，港股繼續聚焦業績股新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

又要留心油價了新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

德國思想家哈伯馬斯向崩塌世界說再見新文章
人氣文章

娛樂

藝人副業盤點｜麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海辦寵物美容學校，向海嵐珠寶參展
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

定妝必備！開箱NARS全新色調原生光蜜粉餅：妝感自然不浮粉
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

港樂「黃佳俊的馬勒七」及「約丹與狄里柏斯基」：在聲響與結構之中反覆試探
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Anne Hathaway眼部保養秘訣！敷眼膜、睫毛護理，打造閃亮少女眼！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康丨52歲李樂詩患乳癌，4度重建乳房失敗，植入物移位到腋下隨時爆
人氣文章
名人健康｜林依晨43歲自爆腦瘤手術經歷，大病後學會調整生活節奏新文章
人氣文章
名人健康｜41歲容羨媛移居加拿大爆喊自揭患創傷後遺症，如歷瀕死邊緣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 15:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 15:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 15:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/03/2026 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/03/2026
魚缸博客 | 騰訊呢期靠咩食胡？仲食雞同王者榮耀？你out啦！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火 | 中東戰火第20日，伊朗和以色列互炸關鍵能源設施...

19/03/2026 09:29

中東戰火

說說心理話

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區