異動股 | 騰訊低開4%，上季純利按年跌8%，預告今年減回購規模增AI投資

騰訊(00700)現價跌4.1%，報528元，該股成交約206萬股，涉資10.93億元。

集團公布截至去年12月底止第四季業績，純利582.6億元人民幣，按年升13.5%、按季跌8%；每股基本盈利6.433元人民幣。至於非國際財務報告準則純利646.94億元人民幣，按年增長17%、按季跌8%；非國際財務報告準則每股基本盈利為7.144元人民幣。

期內收入1943.71億元人民幣，按年增13%，亦好於市場預期。按業務劃分，增值服務業務按年增長14%至899億元人民幣，營銷服務業務收入411億元人民幣，按年增長17%。金融科技及企業服務業務收入按年增長8%至608億元人民幣。

全年純利升15.9%，收入升14%

集團截至2025年12月31日止全年純利2248.42億元人民幣，按年升15.9%；每股基本盈利24.749元人民幣，派末期息5.3港元，按年增加17.78%。期內非國際財務報告準則純利2596.26億元人民幣，升16.6%。

騰訊去年收入7517.66億元人民幣，按年增長14%。增值服務業務收入按年增長16%至3693億元人民幣。本土市場遊戲收入為1642億元人民幣，按年增長18%。國際市場遊戲收入為774億元人民幣，按年增長33%(按固定匯率計算為32%)。社交網絡收入按年增長5%至1277億元人民幣，乃由於視頻號直播服務收入、音樂付費會員收入及手機遊戲應用的虛擬道具銷售的增長。

營銷服務業務收入按年增長19%至1450億元人民幣，主要得益於廣告單價及廣告曝光量增長。金融科技及企業服務業務收入按年增長8%至2294億元人民幣。

截至去年底，微信及WeChat合併月活躍賬戶數14.18億，按年增長2%；而QQ的移動終端月活躍賬戶數按年減3%，至5.08億。

集團總裁劉熾平指，目標今年AI產品及模型投入會較去年180億元人民幣至少翻倍。以便採購GPU等，因此有機會適當減少回購，但會維持分紅政策。

撰文：經濟通市場組

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