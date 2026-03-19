  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

異動股 | 騰訊低開4%，上季純利按年跌8%，預告今年減回購規模增AI投資

19/03/2026

異動股 | 騰訊低開4%，上季純利按年跌8%，預告今年減回購規模增AI投資

 

 

　　騰訊(00700)現價跌4.1%，報528元，該股成交約206萬股，涉資10.93億元。

 

　　集團公布截至去年12月底止第四季業績，純利582.6億元人民幣，按年升13.5%、按季跌8%；每股基本盈利6.433元人民幣。至於非國際財務報告準則純利646.94億元人民幣，按年增長17%、按季跌8%；非國際財務報告準則每股基本盈利為7.144元人民幣。

 

　　期內收入1943.71億元人民幣，按年增13%，亦好於市場預期。按業務劃分，增值服務業務按年增長14%至899億元人民幣，營銷服務業務收入411億元人民幣，按年增長17%。金融科技及企業服務業務收入按年增長8%至608億元人民幣。

 

全年純利升15.9%，收入升14%

 

　　集團截至2025年12月31日止全年純利2248.42億元人民幣，按年升15.9%；每股基本盈利24.749元人民幣，派末期息5.3港元，按年增加17.78%。期內非國際財務報告準則純利2596.26億元人民幣，升16.6%。

 

　　騰訊去年收入7517.66億元人民幣，按年增長14%。增值服務業務收入按年增長16%至3693億元人民幣。本土市場遊戲收入為1642億元人民幣，按年增長18%。國際市場遊戲收入為774億元人民幣，按年增長33%(按固定匯率計算為32%)。社交網絡收入按年增長5%至1277億元人民幣，乃由於視頻號直播服務收入、音樂付費會員收入及手機遊戲應用的虛擬道具銷售的增長。

 

　　營銷服務業務收入按年增長19%至1450億元人民幣，主要得益於廣告單價及廣告曝光量增長。金融科技及企業服務業務收入按年增長8%至2294億元人民幣。

 

　　截至去年底，微信及WeChat合併月活躍賬戶數14.18億，按年增長2%；而QQ的移動終端月活躍賬戶數按年減3%，至5.08億。

 

　　集團總裁劉熾平指，目標今年AI產品及模型投入會較去年180億元人民幣至少翻倍。以便採購GPU等，因此有機會適當減少回購，但會維持分紅政策。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

61.700

異動股

00568

山東墨龍

11.810

異動股

01959

中聚投資

3.130

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02318 中國平安
  • 61.700
  • 00568 山東墨龍
  • 11.800
  • 01959 中聚投資
  • 3.130
  • 00005 滙豐控股
  • 124.000
  • 01093 石藥集團
  • 9.000
股份推介
  • 01234 中國利郎
  • 3.740
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 195.800
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 31.000
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.290
  • 目標︰$17.88
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.280
  • 03988 中國銀行
  • 4.680
  • 02208 金風科技
  • 15.540
報章貼士
  • 00268 金蝶國際
  • 9.810
  • 目標︰$12.80
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 42.260
  • 目標︰$48.00
  • 02517 鍋圈
  • 4.310
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

19/03/2026 14:50  《異動股》阿里績前挫逾4%，收市後公布季績料按年少賺四成

19/03/2026 14:43  《異動股》黃金ETF跌約4%紫金重挫8%，午後金價跌穿4800美元關

19/03/2026 13:08  《異動股》瑞聲績後倒升逾2%，去年多賺四成末期息增逾42%

19/03/2026 12:50  《午市前瞻》內地原油供應穩定成鎮市神針，騰訊削回購加碼AI憧憬回升

19/03/2026 12:08  美儲短期難減息港股難逃震盪，恒指半日跌432點報25592，騰訊阿里重挫

19/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒１７億元，買阿里沽中芯

19/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行普削騰訊目標大摩劈一成，花旗大升長建電能…

19/03/2026 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒８３８８，隔夜拆息較上日微軟１３基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊業績 | 騰訊削回購加碼AI投資，專家稱屬短線不利跌至一位置可買新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

魚缸博客 | 騰訊呢期靠咩食胡？仲食雞同王者榮耀？你out啦！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

許正宇：政府續探討設OTC場外交易平台，直言市場意見有分歧新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

全民國家安全教育日2026︱八大紀律部隊、輔助部隊開放日 步操＋救援示範＋攤位遊戲＋索取門票方法新文章
人氣文章

熱話 Feature

天氣預報︱周四溫暖最高30度！濕度95%有霧＋周五春分回南天＋多雲有微雨
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜悟空降世CEO掛帥阿里睇高一線？ | 英偉達GTC大會淘金
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《闇黑新娘！》：「至死方休」不再是一段親密關係的終點 新文章
人氣文章

電影寓言．朱相楠

武俠重生 : 袁和平與《鏢人：風起大漠》的硬橋硬馬新境界！
人氣文章

Beauty Feature

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫生拆解血型壽命差異，研究揭最長壽血型可多活25年
人氣文章
食用安全｜4款濕紙巾驗出奪命惡菌，英國62人感染6人死亡，涉事品牌名單公開
人氣文章
春分養生法｜宜早起戶外活動疏放陽氣，健脾護肝防百病，中醫推介3款養生湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 15:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 15:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 15:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/03/2026 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/03/2026
騰訊業績 | 騰訊削回購加碼AI投資，專家稱屬短線不利跌至一位置可買
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火 | 中東戰火第20日，伊朗和以色列互炸關鍵能源設施...

19/03/2026 09:29

中東戰火

說說心理話

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區