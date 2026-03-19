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異動股 | 油價ETF飆逾5%中海油升4%，以伊互轟能源設施布油破110美元

19/03/2026

異動股 | 油價ETF飆逾5%中海油升4%，以伊互轟能源設施布油破110美元

 

 

　　F三星原油期(03175)現價升5.5%，報10.31元，該股成交約22萬股，涉資225萬元。

 

　　伊朗戰事至周四（19日）已延續20日，隔夜伊朗和以色列交替對中東關鍵能源設施發動打擊，據《彭博》報道，卡塔爾能源公司表示，在伊朗發動襲擊後，擁有全球最大液化天然氣出口工廠的卡塔爾拉斯拉凡工業城遭受「嚴重破壞」，但未提供更多細節。能源設施逐漸成為戰事磨心，隔晚油價抽升4%，布蘭特期油更升破110美元。

 

　　三桶油及細價油股抽升；中海油(00883)升4%，報29.44元；中石油(00857)升1.9%，報10.68元；中石化(00386)跌1.7%，報4.7元；山東墨龍(00568)升11.7%，報11.68元；中石化油服(01033)升5.1%，報1.04元；百勤油服(02178)升11.5%，報0.29元；中港石油(00632)升9.2%，報0.415元；MI能源(01555)升13.9%，報0.041元；延長石油國際(00346)升8.2%，報0.46元。

撰文：經濟通市場組

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