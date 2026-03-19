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美國議息 | 本港三間發鈔行維持P不變，經絡料美聯儲下半年減息一次，拆息上半年徘徊2至3厘區間

19/03/2026

　　美聯聯儲局一如市場預期維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持於3.5厘至3.75厘。美聯儲局點陣圖顯示2026年將預測減息一次，累計減息0.25厘。香港方面，本港三間發鈔行維持最優惠利率（P）不變，當中龍頭大行滙豐銀行維持P於5厘，渣打香港及中銀香港亦分別維持P於5.25厘及5厘不變。

 

美國議息 | 本港三間發鈔行維持P不變，經絡料美聯儲下半年減息一次，拆息上半年徘徊2至3厘區間

（資料圖片）

 

料今年按揭市場隨樓市平穩向上

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，港美息雖未回落，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，而現時有3間大型銀行推出首三年2.73厘定息按揭計劃，息率較一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子，變相提早幫助客戶減息。另外，現時樓價逐步回穩，交投亦顯著增加，市民置業及投資信心亦有所提升，預計今年樓市將繼續「價量齊升」。近期部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，並積極爭取全年的按揭業務，包括推出不同種類的優惠及上調按揭回贈，以吸引優質客戶，預料今年按揭市場將隨樓市平穩向上。

 

美聯儲下半年料減息一次，上半年HIBOR徘徊2至3厘區間

 

　　另一方面，今日一個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.05厘，連跌2個工作日，曹德明表示，地緣政治問題對通脹的影響仍有待觀察，預計美聯儲局於下半年才開始年內首次減息，加上現時本港銀行體系總結餘仍維持約538億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR上半年大致徘徊於2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。

 

　　他指出，現時一般新造H按計劃為H+1.3%，除非再有資金流入本港銀行體系，推使HIBOR跌穿1.95%以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。曹德明建議，有意置業人士如想即時節省更多利息，不妨考慮3間大型銀行推出的首三年2.73厘定息按揭計劃。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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