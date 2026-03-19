許正宇：政府續探討設OTC場外交易平台，直言市場意見有分歧

對於設立場外交易平台（OTC），即類似美國粉單市場（Pink sheets），為除牌上市公司股票帶來再次交易機會，財經事務及庫務局局長許正宇指出，政府將繼續與市場探討為退市或需特殊處理股份提供場外交易平台，而香港證監會及港交所(00388)過去已就此與市場參與者進行初步諮詢。

（財經事務及庫務局facebook圖片）

不過，許正宇透露，有一方面有意見認為場外交易平台為被除牌公司的股東提供離場退出的機會，應開放散戶投資者參與，並引入做市商以應對流動性不足的問題；另一方面則認為場外交易平台若只容許已除牌公司股東售出其持有的股票，其數量不足以維持一個場外交易市場。

他指出，由於除牌公司基本狀況，未必具備足夠透明度，或較難作出全面評估，散戶可能需承擔較高風險，對機構投資者的吸引力也有限，是否能夠為券商提供相關股份賣出渠道仍有不確定性。

而港交所將繼續梳理各方意見，適時公布具體安排，並再徵詢市場的意見。

另一方面，許正宇未有正面回應會否為證券業界為符合新規進行系統升級等設立專項基金，他僅指，在股市暢旺下，券商的收入有所增長。由於2025年下半年和今年首兩個月交易額繼續維持增長，政府預期券商的收入和盈利有望繼續上升。

撰文：經濟通採訪組

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