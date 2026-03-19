魚缸博客 | 騰訊呢期靠咩食胡？仲食雞同王者榮耀？你out啦！

騰訊(00700)昨日(19日)出左成績表，而且派息仲高過上次，你會問真係有咁多人課金打機咩？現實就係，個個都真係課金打機，而且都係PC GAME多，因為CONSOLE年代已經過去。

博客作為一個係PC同CONSOLE交界長大嘅大朋友，細個老豆老母一定唔會買PLAYSTATION，但會買一部PC俾你「做功課」，而呢個「做功課」嘅藉口就成為左我地呢代人共同成長回憶。到今日，博客已經玩左《英雄聯盟》都有十幾年，每個月都會課金三十幾美金去買皮膚（英雄聯盟都係騰訊旗下遊戲），而且我地呢班主力軍全部都有工作有收入，係遊戲嘅中堅收入來源。

不過博客想講，今次騰訊食胡位，已經唔係手機遊戲，你仲以為係《食雞》同《王者榮耀》？你out啦！而家後生仔最興玩、亦都係騰訊強推遊戲係《三角洲行動》。

其實《三角洲行動》係一隻FPS射擊遊戲，核心玩法同其他槍GAME大同小異，但佢可以「改槍」呢一PART同埋「執裝」真係俘虜好多玩家，博客成日睇人地直播玩槍GAME，除左《CS2》，就係《三角洲行動》。

《三角洲行動》其實係行免費制，主要靠抽槍／皮膚／GAMEPASS去收費，而家已經成為左遊戲主流。呢種收費方式一開始係由《英雄聯盟》出現先，大家一開始都覺得，唔收錢俾人打機係咪傻㗎？點維持收入？事實上，因為免費而吸引人玩，無商城系統、課金玩家同免費玩家待遇一樣，只係從皮膚上面賺錢，係《英雄聯盟》上面已經成功左；去到《三角洲行動》一樣食胡。

只能夠講，騰訊確實捉到遊戲界嘅主脈，睇得出手機GAME就快到強弩之末，又俾佢整到隻PC《三角洲行動》，雖然今日騰訊大跌接近6%，但獲利盤嘅嘢梗係會有，關鍵係佢又搵到隻食胡GAME先係重點。

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