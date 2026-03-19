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騰訊業績 | 騰訊削回購加碼AI投資，專家稱屬短線不利跌至一位置可買

19/03/2026

　　騰訊(00700)公布上季經調整純利按年增17%至646.94億元人民幣接近預期，收入按年增13%至1943.71億元人民幣略好過預期；其中本土遊戲收入按年增15%，國際遊戲收入按年增32%，均勝預期；廣告營銷收入按年增17%略遜預期；金融科技按年增8%。儘管收入大致表現良好，但管理層預告因AI產品投入至少翻倍，將會適當減少股份回購，拖累股價今早（19日）急挫約6%。

 

騰訊業績 | 騰訊削回購加碼AI投資，專家稱屬短線不利跌至一位置可買

 

　　李偉傑坦言騰訊績前提早剎停回購原來是為未來減碼回購鋪路，如今在消息公布後削弱市場信心，造成今日跌勢。不過他強調，騰訊身為科技公司，比起大額斥資回購，市場會更為期望公司經營上會出現高速增長，而騰訊減少回購主因為加碼投入AI，在消化短線不利消息後，市場會有較大機會重新審視騰訊的業務部署多於資金操作，預計股價企穩後便有望吸引資金回流撐價，500元附近料會有大型資金關注，可望觸底反彈。

 

　　騰訊管理層亦坦言，若算力供應持續緊張，會繼續有加價行動。李偉傑指雖然昨日（18日）阿里(09988)及百度(09888)先後宣布加價，但因早前已減價太多，如今上調幅度大亦只由於低基數，故對大型科技AI加價行動看法僅為中性。他強調，大型AI未來更為關注「量」多於「價」，大型公司紛紛大力發展，同時新對手進場又如雨後春筍，AI平台更需要強調自身獨特性來提高B2C用戶數量，這樣才有望從中突圍。他指，加價可以起到短線收入回穩作用，但提升自身活躍用戶量才是AI企業的重中之重，目前AI市場正邁向紅海，AI晶片、數據中心等上游企業仍是最受惠一群。

 

撰文：經濟通市場組

 

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