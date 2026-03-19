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友邦：集團在伊朗沒有直接營運或投資敞口，中東地區敞口非常有限

19/03/2026

　　友邦保險(01299)集團首席執行官兼總裁李源祥於業績記者會表示，集團正密切關注事態發展，集團在伊朗沒有直接的營運或投資敞口，集團在整個中東地區的敞口也非常有限，並指出未來相關對友邦保險的影響都將是間接的，透過全球資本市場的波動，而非直接敞口。

 

友邦：集團在伊朗沒有直接營運或投資敞口，中東地區敞口非常有限

（吳仲賢攝）

 

　　集團首席投資總監康禮賢續指，集團投資狀況良好，正在謹慎管理相關風險，而集團具有資產類型高度多元化的投資組合，固定收益是其核心，並指短期內發生地緣政治事件會加劇市場波動。而集團多元化的投資策略等均使集團處於非常有利的地位，可降低短期波動的影響，集團並沒有對投資計劃做出任何重大調整。

 

　　集團首席財務總監鍾家富表示，集團資產負債表非常穩健，償付能力也很強，現金流也十分充裕，未來集團在業務各個方面都進行投資，其經濟效益非常可觀，集團將能獲得很高的報酬率，集團將以審慎、穩健且可持續的方式提高股息，集團將進行額外的股票回購。今年的額外回購規模為17億美元，若出現非有機增長的機會，只要它們在策略、財務和營運方面符合集團的框架，集團也會把握相關機會，但強調集團的首要任務為有機增長。

 

　　區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲補充，在香港業務方面，今年首季錄得強勁增長，在今年1月及2月香港業務新業務價值，包括香港本地客戶以及內地訪港客戶，均錄得高雙位數增長。

 

　　友邦保險公布，截至2025年12月31日止年度，新業務價值按固定匯率計算增長15%至55.16億美元；新業務價值利潤率為58.5%，按年增3.6個百分點；年化新保費升9%達94.84億美元。期內純利達62.34億美元，按年跌9%；稅後營運溢利則為71.36億美元創新高，每股上升12%。友邦宣布派末期股息每股144.08港仙，按年升10%，另外將啟動新一輪17.43億美元股份回購。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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