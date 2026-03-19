異動股 | 黃金ETF跌約4%紫金重挫8%，午後金價跌穿4800美元關
19/03/2026
SPDR金(02840)現價跌3.8%，報3452元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.5%。該股成交約6萬股，涉資2.21億元。
以伊互轟原油設施，美國聯儲局主席鮑威爾指因中東局勢令聯儲局遏抑通脹不如預期，資金自股市及金市出逃，轉移流向美債及美元。金價跌勢急擴，亞洲時段午後期金與現貨金雙雙跌穿4800美元關口，見一個半月新低。
金價ETF受壓；FL二南方黃金(07299)跌8.1%，報30.84元；恒生黃金ETF(03170)跌4%，報15.15元；價值黃金(03081)跌4.2%，報22.62元；易方達黃金礦(02824)跌8.8%，報11.68元。
金礦股全線急挫；紫金(02899)跌7.9%，報34.38元；紫金黃金國際(02259)跌9%，報167.5元；靈寶黃金(03330)跌12.2%，報24.14元；山東黃金(01787)跌8.1%，報32.76元；招金礦業(01818)跌7.7%，報27.8元；赤峰黃金(06693)無升跌，報42.08元。
撰文：經濟通市場組
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