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滙豐私銀：偏好增長型股票，配置對沖基金及私募市場投資，薦4大投資策略捕捉AI機遇

19/03/2026

　　滙豐私人銀行表示，環球經濟展現韌性，持續為投資者帶來增長機遇，有助維持審慎部署，同時強化投資組合韌性，以因應近期地緣政治發展帶來的不明朗因素。在最新發布的2026年第二季投資展望中，該行建議私人銀行客戶應透過多元資產和廣泛分散投資來建立投資組合韌性，而非嘗試捕捉市場進出時點，因後者會增加執行及時機風險。報告亦指出，從歷史來看，市場對地緣政治事件的反應通常較為短暫，相關影響往往會隨時間而逐步消化。

 

滙豐私銀：偏好增長型股票，配置對沖基金及私募市場投資，薦4大投資策略捕捉AI機遇

（滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華）

 

維持偏好增長型股票、受惠於結構性增長主題企業

 

　　投資展望報告《變局之下，機遇不減》維持偏好增長型股票，以及具定價能力並受惠於結構性增長主題的企業，尤其是在美國及亞洲市場。該行亦建議，高淨值及超高淨值客戶可考慮精選配置對沖基金及私募市場投資，以擴闊可投資機會範圍。該行指出，打造具韌性的投資組合不僅需要產業及地域分散，更應善用債券、貨幣、商品及多元資產配置等不同資產類別，以降低集中風險並提升整體穩定性。

 

　　報告指，在未來六個月的投資視野下，該行投資策略反映由美國及亞洲帶動的全球擴張勢頭仍在延續；歐洲增長預期相對落後，但仍可望受惠於財政支出支持。報告同時認為，環球減息周期已接近尾聲，而企業基本面（尤其是美國企業）仍具支撐力，將持續推動回流生產與創新投資。

 

薦4大投資策略，捕捉AI投資周期機遇

 

　　滙豐私人銀行2026年第二季四大優先投資策略：捕捉人工智能投資周期機遇，維持對人工智能結構性增長引擎的策略配置，特別是半導體與電力基礎建設，同時將投資範圍由資訊科技板塊，擴展至工業、金融、通訊服務與原材料等周期性產業；在預期降息次數減少的情況下，以投資級別債券及新興市場債券為核心的收益策略，有助支撐整體回報並提升投資組合的韌性；部署另類投資及多元資產策略，駕馭市場波動：透過對沖基金、私募市場及環球多元資產策略補足公開市場配置，以把握私人企業帶來的創新機會，受惠於贏家與落後者之間的回報分化，並在政策路徑分歧下分散外匯風險；把握亞洲的創新與收益：亞洲市場有助強化並分散偏重美股的投資組合，同時提供長期增長潛力及具韌性的收益機會。

 

　　滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，亞洲在創新及固定收益領域的綜合機會依然突出，該行針對這兩大驅動因素採取的槓鈴策略（barbell approach）在近月表現良好。此配置既可平衡地區內具吸引力的增長前景之餘，也透過優質派息股票帶來具意義的收益潛力。亞洲同時受益於持續推進的企業管治改革，進一步提升具韌性投資組合的分散效果。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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