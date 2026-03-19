異動精選 | 以伊互轟油煤股齊漲，騰訊阿里重挫拖累大市
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 21:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/03/2026 16:40
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