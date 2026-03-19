鷹聲震懾恒指收跌524點報25500，262億北水淨流入接貨，阿里績前瀉4%

美國聯儲局維持利率不變，但主席鮑威爾指因中東局勢充滿不確定性，遏抑通脹方面不如預期，「（措施成效）沒有原先希望的那麼顯著」，甚至討論加息可能性。同時隔晚油價因伊朗關鍵天然氣田受襲而急升，布蘭特期油飆破110美元水平，隔晚美股急挫，日股韓股今早跟隨下挫，港股除受外圍影響外，騰訊(00700)績後阿里(09988)績前齊齊插水亦拖累大市向下，午後跌幅進一步擴大，恒生指數全日收報25500，跌524點或2%，10天線（約25752）失守，超過1100隻上日牛證全遭收回。恒生中國企業指數收報8695，跌139點或1.6%。恒生科技指數收報4996，跌112點或2.2%。

今日為美對伊朗開戰後美聯儲首次會議，預期截至今年底只減息一次甚至不減息，議息因素落地後，主板成交增至超過3062億元，值得留意的是北水再次大舉進場接火棒，全日淨流入262億元，關注稍後港交所公布的十大活躍股票數據。

騰訊第四季純利582.6億元人民幣，按年升13.5%，收入1943.71億元人民幣，按年增13%，均勝過市場預期，不過總裁劉熾平指，目標今年AI產品及模型投入會較去年180億元人民幣至少翻倍，因此有機會適當減少回購，但會維持分紅政策。市場擔心騰訊加大投資AI投資影響利潤表現，股價全日插水6.81%，報513元，10天線（540.65元）及20天線（528.58元）均失守；接下來阿里將於今日盤後放榜，股價同跌3.41%，報133元。

其他AI概念亦挫，快手(01024)瀉6.19%，報55.35元，百度(09888)跌3.28%，報117.8元，MINIMAX(00100)跌13.89%，報1066元，智譜(02513)插11.25%，報659元，至於京東集團(09618)宣布雲服務產品不加價，股價亦跌1.86%，報110.7元。

減息預期下跌帶動美元匯價堅挺，利淡金價，現貨金曾跌穿4800美元水平，紫金(02899)跌7.07%領跌藍籌，報34.7元，靈寶黃金(03330)跌14.47%，報23.52元；零售金股藍籌方面，老鋪黃金(06181)跌5.2%，報638元，周大福(01929)跌3.42%，報11.3元。

以色列空襲伊朗天然氣田，伊朗襲擊鄰國報復，包括位於卡塔爾的全球最大天然氣樞紐受襲，油價上揚，中海油(00883)漲4.52%，報29.58元，中石油(00857)升2.39%，報10.73元。作為天然氣替代行業的煤炭股跟升，神華(01088)升2.78%，報48.78元，中煤能源(01898)升2.41%，報14.46元，報14.31元。

小米(01810)即將公布新一代SU7，股價逆市升3.36%，報36.32元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

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