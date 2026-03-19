  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

鷹聲震懾恒指收跌524點報25500，262億北水淨流入接貨，阿里績前瀉4%

19/03/2026

鷹聲震懾恒指收跌524點報25500，262億北水淨流入接貨，阿里績前瀉4%

 

 

　　美國聯儲局維持利率不變，但主席鮑威爾指因中東局勢充滿不確定性，遏抑通脹方面不如預期，「（措施成效）沒有原先希望的那麼顯著」，甚至討論加息可能性。同時隔晚油價因伊朗關鍵天然氣田受襲而急升，布蘭特期油飆破110美元水平，隔晚美股急挫，日股韓股今早跟隨下挫，港股除受外圍影響外，騰訊(00700)績後阿里(09988)績前齊齊插水亦拖累大市向下，午後跌幅進一步擴大，恒生指數全日收報25500，跌524點或2%，10天線（約25752）失守，超過1100隻上日牛證全遭收回。恒生中國企業指數收報8695，跌139點或1.6%。恒生科技指數收報4996，跌112點或2.2%。

 

　　今日為美對伊朗開戰後美聯儲首次會議，預期截至今年底只減息一次甚至不減息，議息因素落地後，主板成交增至超過3062億元，值得留意的是北水再次大舉進場接火棒，全日淨流入262億元，關注稍後港交所公布的十大活躍股票數據。

 

　　　騰訊第四季純利582.6億元人民幣，按年升13.5%，收入1943.71億元人民幣，按年增13%，均勝過市場預期，不過總裁劉熾平指，目標今年AI產品及模型投入會較去年180億元人民幣至少翻倍，因此有機會適當減少回購，但會維持分紅政策。市場擔心騰訊加大投資AI投資影響利潤表現，股價全日插水6.81%，報513元，10天線（540.65元）及20天線（528.58元）均失守；接下來阿里將於今日盤後放榜，股價同跌3.41%，報133元。

 

　　其他AI概念亦挫，快手(01024)瀉6.19%，報55.35元，百度(09888)跌3.28%，報117.8元，MINIMAX(00100)跌13.89%，報1066元，智譜(02513)插11.25%，報659元，至於京東集團(09618)宣布雲服務產品不加價，股價亦跌1.86%，報110.7元。

 

　　減息預期下跌帶動美元匯價堅挺，利淡金價，現貨金曾跌穿4800美元水平，紫金(02899)跌7.07%領跌藍籌，報34.7元，靈寶黃金(03330)跌14.47%，報23.52元；零售金股藍籌方面，老鋪黃金(06181)跌5.2%，報638元，周大福(01929)跌3.42%，報11.3元。

 

　　以色列空襲伊朗天然氣田，伊朗襲擊鄰國報復，包括位於卡塔爾的全球最大天然氣樞紐受襲，油價上揚，中海油(00883)漲4.52%，報29.58元，中石油(00857)升2.39%，報10.73元。作為天然氣替代行業的煤炭股跟升，神華(01088)升2.78%，報48.78元，中煤能源(01898)升2.41%，報14.46元，報14.31元。

 

　　小米(01810)即將公布新一代SU7，股價逆市升3.36%，報36.32元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01069

中國健康科技集團

0.310

異動股

02423

貝殼－Ｗ

42.220

異動股

01258

中國有色礦業

11.150

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01069 中國健康科技集團
  • 0.310
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 42.220
  • 01258 中國有色礦業
  • 11.150
  • 02259 紫金黃金國際
  • 166.900
  • 02318 中國平安
  • 61.650
股份推介
  • 01234 中國利郎
  • 3.750
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 195.800
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 31.120
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.300
  • 目標︰$17.88
人氣股
  • 02208 金風科技
  • 15.540
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 66.000
  • 00700 騰訊控股
  • 513.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 132.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.320
報章貼士
  • 00268 金蝶國際
  • 9.780
  • 目標︰$12.80
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 42.220
  • 目標︰$48.00
  • 02517 鍋圈
  • 4.340
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

19/03/2026 17:00  《盤後部署》北水力撐難敵科技股沽壓，友邦業績尚可股價企穩吼得過

19/03/2026 17:41  【阿里業績】阿里巴巴(09988)第三財季經調整盈利跌67%，遠遜預期，收入升2%

19/03/2026 16:34  【長和業績】長和(00001)全年純利跌30.7%至118.4億元，息升至1.602元

19/03/2026 17:18  【長和業績】李澤鉅：未正面回應會否就出售UKPN交易派特別息，財務健康沒有出售資產壓力

19/03/2026 16:33  【長實業績】長實(01113)全年純利跌20.6%至108.5億元，末期息1.39元

19/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２６２億元，買盈富基金沽小米

19/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行普削騰訊目標大摩劈一成，花旗大升長建電能…

19/03/2026 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８３６１，一周拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長和業績 | 李澤鉅：未正面回應會否就出售UKPN交易派特別息，財務健康沒有出售資產壓力新文章
人氣文章

新聞>中國故事

專訪 } 陶冬：中東戰火引爆「一油兩價」奇觀，供應鏈危機晶片化工糧食難倖免（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里業績 | 阿里巴巴第三財季經調整盈利跌67%，遠遜預期新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

數位時代網絡詐騙與風險，保護自己設立界線技巧新文章
人氣文章

玩樂假期

香港藝術三月2026︱中環海濱Art Central 3.25開幕＋藝術工作坊＋預售門票優惠＋美食攻略
人氣文章

玩樂假期

6大賞花熱點2026︱維園花展＋上水塱原波斯菊花海＋機場杜鵑小徑＋宮粉羊蹄甲＋櫻花＋黃花風鈴木攻略新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

奧斯卡2026：《一戰再戰》——黑色幽默下的父愛救贖
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Anne Hathaway眼部保養秘訣！敷眼膜、睫毛護理，打造閃亮少女眼！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
贏了，卻動不了？ 新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
食物安全警示｜央視揭雙氧黑心鳳爪，恐損肝腎致命
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2026 21:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/03/2026
長和業績 | 李澤鉅：未正面回應會否就出售UKPN交易派特別息，財務健康沒有出售資產壓力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 中東戰火第20日，伊朗和以色列互炸關鍵能源設施...

19/03/2026 09:29

中東戰火

德國思想家哈伯馬斯向崩塌世界說再見

18/03/2026 18:14

大國博弈

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區