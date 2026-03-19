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阿里業績 | 阿里巴巴第三財季經調整盈利跌67%，遠遜預期

19/03/2026

　　阿里巴巴(09988)公布，截至去年12月底止第三財季非公認會計準則淨利潤167.1億元（人民幣．下同），按年下降67%，遠遜市場預期。歸屬於普通股股東的淨利潤163.22億元，亦下降67%，每股基本盈利0.88元。

 

阿里業績 | 阿里巴巴第三財季經調整盈利跌67%，遠遜預期

 

　　阿里第三財季收入2848.43億元，增長2%。按業務劃分，中國電商事業集團收入1593.47億元，按年升6%；阿里國際數字商業集團收入392.01億元，按年升4%；雲智能集團收入432.84億元，按年升36%；其他收入673.4億元，按年跌25%。

 

電商集團EBITA跌43%，收入升1%
 

　　至於細分中國電商事業集團內，第三財季電商業務收入1315.83億元，按年增長1%；客戶管理收入（CMR）則按年增長1%，主要由Take rate的提升所帶動；即時零售業務收入208.42億元，按年增長　56%，主要受惠於「淘寶閃購」所帶來訂單量增長。

 

　　經調整EBITA 233.97億元，按年跌57%，其中阿里巴巴中國電商集團EBITA為346.13億元，按年跌43%，主要是由於對即時零售、用戶體驗以及科技的投入所致。

 

首三財季非公認會計準則淨利潤跌52.8%

 

　　至於阿里首三財季純利804.28億元，按年跌31.3%，每股基本盈利4.33元；非公認會計準則淨利潤605.72億元，跌52.8%。首三財季收入7802.9億元，升2.7%。

 

首席財務官徐宏:即時零售UE持續改善

 

　　阿里巴巴首席執行官吳泳銘在業績報告中表示，阿里巴巴上季在AI與消費兩大核心領域持續投入，而AI是其主要增長引擎之一，且未來將依託「大模型＋雲＋芯片」全棧AI能力，以及與阿里商業生態全面融合，將繼續在AI to B（企業端）和to C（客戶端）方向齊發力。另阿里巴巴首席財務官徐宏則表示，AI＋雲在過去幾個季度快速增長，讓其更有信心加大投入，鞏固全棧AI技術優勢。即時零售方面，在擴大規模的同時，單位經濟（UE）持續改善。徐宏亦稱，集團資金儲備強勁和現金生成能力穩健，將為持續的戰略投資提供堅實保障。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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