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長和業績 | 李澤鉅：未正面回應會否就出售UKPN交易派特別息，財務健康沒有出售資產壓力

19/03/2026

　　長實(01113)及長和(0001)公布2025年度全年業績，主席李澤鉅於業績會上表示，集團的財務狀況非常健康，沒有任何出售資產壓力，但集團的資產確實擁有深厚價值。例如出售英國電網UK Power Networks（UKPN）的作價回報率以倍數計，差不多約6倍。

 

長和業績 | 李澤鉅：未正面回應會否就出售UKPN交易派特別息，財務健康沒有出售資產壓力

（網上業績會議截圖）

 

　　至於出售英國電網UKPN業務後會否派特別息，他指出，「交易仲未完成，錢未收，等我收咗錢先」。他又指，出售英國資產獲得回報後，會繼續專注投資於尊重合約精神、有完善法律制度保障投資的國家，對擁有良好現金流及內部回報率的項目有興趣，但從來不會抱有「志在必得」的心態。

 

　　長和去年港口部門錄得收益按年升8%。問及霍爾木茲海峽封鎖的影響，長和聯席董事總經理黎啟明表示，長和的港口網絡廣泛，影響有限，而且長時間的航運中斷會推動倉儲及存貨需求，料有利港口業務。

 

　　至於巴拿馬政府強行接管長和旗下巴拿馬港口公司所營運之兩個貨櫃碼頭，集團聯席董事總經理兼財務董事陸法蘭表示，集團及旗下巴拿馬港口公司（PPC）已在近兩個月著手向外更新資料，長和及PPC會以任何可用的方法展開追究，並就港口交易引入中方財團方面繼續去討論。

 

黎啟明︰集團未就屈臣氏雙重上市交易作任何決定

 

　　被問及今年會否分拆屈臣氏業務進行雙重上市，長和聯席董事總經理黎啟明表示，集團至今尚未就此項目或任何相關交易作出決定。如有消息，將會適時公布。他強調，集團會定期評估各項業務，以提升股東長期利益及價值為目標，尋找合適機會。

 

　　長和旗下屈臣氏今年迎來185周年。黎啟明指出，屈臣氏是長江和記集團歷史最悠久的業務，由一間藥房起家，至今已在全球擁有超過1.7萬間分店。他表示，2025年對屈臣氏而言是表現良好的一年，歐洲及亞洲業務均展現強勁優勢及增長動力，相信此增長勢頭將持續。

 

李澤鉅︰對長江集團中心第二期租務前景充滿信心，就北都地皮入標正研究中

 

長和業績 | 李澤鉅：未正面回應會否就出售UKPN交易派特別息，財務健康沒有出售資產壓力

長和系主席李澤鉅（網上業績會議截圖）

 

　　執行董事趙國雄表示，隨著香港經濟趨穩定，2025年住宅物業交投已恢復動力，利好因素包括政府下調印花稅、按揭利率降低等，相信這些措施增加市民入市吸引力，對整體住宅物業市場具有支持作用。

 

　　對於物業租務收入，李澤鉅指出，2025年租金持續面對壓力，因此出現一定收益減幅。但集團在全香港的整體出租率維持約八成半以上，表現令人滿意。最近出租時，租金已出現單位數字的加幅。隨著香港經濟逐步好轉，租務市場將改善，租金亦會有所調整。

 

　　李澤鉅又指，對長江集團中心第二期租務前景充滿信心。項目成本相對較低，集團財務狀況良好，沒有急於用錢的壓力。他指出，項目去年在市況低迷時並未急於出租，因此在今年市況回暖之際，出租時機更佳，對未來出租情況非常有信心。

 

　　被問及公司對投地的看法，李澤鉅指地產是集團本業，只要回報合理便會參與，在考慮投地或收購合併時，會一直嚴守財務紀律，強調回報率決定一切。對於會否就北部都會區洪水橋片區遞交標書，李澤鉅表示，正在搜集資料研究中。

 

李澤鉅︰手錶從接任董事總經理時由爸爸贈送，「唔知係唔係限量版，但意義重大」

 

　　當被問到主席李澤鉅昨日長建業績報章刊登其照片，手上所戴手錶是否限量版時，李澤鉅回應指，「我都唔知係唔係限量版，依隻錶係我爸爸送俾我，都相當有意義。講起來就係二十幾年前，爸爸將董事總經理嘅職位交俾我時俾我嘅禮物。唔經唔覺依隻錶都戴咗20幾年，董事總經理職位亦都負責咗20幾年」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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