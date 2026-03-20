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開市Go | 以色列料提前停戰，阿里業績弱ADR急瀉，長和長實純利大跌

20/03/2026

要聞盤點

 

1、受中東戰火持續影響，華爾街市場避險情緒依然濃厚，美國三大股指周四（19日）錄得連續第二個交易日下跌。然而，隨著霍爾木茲海峽航道有望重開，國際油價由升轉跌，成功帶動美股脫離盤中低位，大市跌幅顯著收窄。道指收市跌203.72點，或0.44%，報46021.43點；標指跌18.21點，或0.27%，報6606.49點；納指跌61.73點，或0.28%，報22090.69點。中國金龍指數跌70點。日經期貨截至上午7時52分上升105點。

 

2、路透社引述伊朗國會議員指，德黑蘭正考慮立法向途經霍爾木茲海峽的所有船隻徵收過境費及相關稅項。

 

3、以色列總理內塔尼亞胡表示，以軍不再襲擊伊朗能源設施並協助美國恢復霍爾木茲海峽通航，戰爭將較預期更快結束；《華爾街日報》指美國正向中東增派部隊或奪取伊朗石油出口樞紐迫其開放海峽。

 

4、美國財長貝森特考慮解除部分伊朗原油制裁以緩和能源價格急升，他暗示哈爾克島可能變成美國資產。

 

5、國際能源署表示，成員國戰略石油儲備已開始投放市場，共貢獻4.26億桶石油，日本、加拿大及韓國為主要貢獻國。

 

6、美國勞工部公布，截至3月14日止當周新領失業救濟人數錄得20.5萬人，降至1月以來最低，優於市場預期21.5萬人。

 

7、美國總統特朗普表示，訪華日期已重新安排，可能於5月中旬與中國國家主席習近平會晤。

 

8、中國1至2月財政支出創2022年以來同期最快增速，財政總收入下跌1.4%，赤字超過1萬億元人民幣。

 

9、歐洲央行維持利率不變，行長拉加德指已準備應對戰爭風險，若戰爭推高通脹遠超目標，央行最快4月會議加息。

 

10、人民銀行指將堅定維護股票、債券及外匯等金融市場平穩運行，證監會主席吳清與投資機構座談討論資本市場發展及穩定。

 

11、人民銀行行長潘功勝與港府財金官員商討加強離岸人民幣市場建設。

 

12、據內媒報道，香港證監會對保薦代表人同時推進活躍項目設下紅線，經確認最多不得超過6個，有投行人士證實，目前保薦代表人同時承接項目數已收緊至5單。

 

13、今日多隻新股同步招股，其中內地第三代半導體商瀚天天成(02726)招股入場費3852元，其上市前股東包括華為華潤工行；華沿機器人(01021)一手入場費3435元，其獲大摩、高瓴資本基石入股。

 

焦點股

 

阿里巴巴(09988)
　- 　阿里巴巴截至12月的三個月營收成長2%，淨利潤大跌，創2024年初以來最差表現。

長和(00001)
　- 　全年純利跌30.7%至118.4億元，末期息升至1.602元

長實(01113)
　- 　全年純利跌20.6%至108.5億元，末期息1.39元

李寧(02331)
　- 　去年盈利逾29億人幣跌2.6%，派息23.36分

中聯通(00762)
　- 　全年純利升1%至208.2億人幣，派息13.29分人幣

中遠海控(01919)
　- 　去年純利跌37%收入減6%，末期息降至0.44元人幣

新秀麗(01910)
　- 　去年純利跌16%銷售跌2.5%，派息10.09美仙

地平線機器人(09660)
　- 　去年盈轉虧105億人幣不派息，收入升58%

廣合科技(01989)
- 　超購1069倍一手分配率5%，暗盤升35%今日掛牌

中軟國際(00354)
　- 　發布自主研發企業智能操作系統產品allmeta

華潤醫藥(03320)
　- 　4上市附屬去年盈利齊升，東阿阿膠賺17億人幣升12%

國藥控股(01099)
　- 　上市附屬國藥股份去年盈利20億人幣持平，收入升4%

 

油金報價

 

紐約期油下跌1.49%，報94.06美元/桶

布蘭特期油下跌0.33%，報107.43美元/桶

黃金現貨下跌0.13%，報4,644.52美元/盎司

黃金期貨上升0.87%，報4,645.96美元/盎司

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 18:26
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