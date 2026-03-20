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新股上市 | 內地第三代半導體商瀚天天成(02726)招股入場費3852元，股東包括　華為華潤工行

20/03/2026

新股上市 | 內地第三代半導體商瀚天天成招股入場費3852元，股東包括　華為華潤工行

 

 

　　瀚天天成(02726)今日至下周三(25日)招股，計劃全球發售約2149.2萬股股，當中約10%在港發售，其餘作國際發售，每股作價介76.26港元元，最高集資額達16.4億元，每手50股，入場費3851.46元，公司預期於3月30日(星期一)掛牌，中金公司任獨家保薦人。

 

　　公司是次引入廈門國資委旗下廈門先進製造業基金為基石投資者，認購總金額9910萬美元(約7.75億港元)，以招股價計算，則可認購1005.85萬股，佔佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的2.36%。

 

　　因上市前經歷多輪融資，瀚天天成的股權結構較為分散。創始人趙建輝持股28.85%，華為旗下哈勃科技持股4.03%。華潤集團的華潤微電子（滬：688396）、工商銀行　（01398）　旗下工銀投資及賽富投資基金（SAIF Partners）等機構亦為股東。

 

　　值得一提的是，趙建輝為碳化硅行業著名科學家，行業打滾逾35年，是全球首位因在碳化硅技術及產業應用上作出重大貢獻，獲選為IEEE Fellow（IEEE院士）的專家。

撰文：經濟通市場組

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