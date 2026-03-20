異動股｜阿里低開6％，第三財季經調整盈利跌67％遠遜預期收入僅增2％

阿里巴巴(09988)今早低開6.4％，報123.5元，該股成交約1112萬股，涉資13.97億元。績後隔夜美股ADR急跌7％。

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集團公布，截至去年12月底止第三財季非公認會計準則淨利潤167.1億元人民幣，按年下降67％，遠遜市場預期。歸屬於普通股股東的淨利潤163.22億元人民幣，亦下降67％，每股基本盈利0.88元人民幣。

集團第三財季收入2848.43億元人民幣，增長2％。按業務劃分，中國電商事業集團收入1593.47億元人民幣，按年升6％；阿里國際數字商業集團收入392.01億元人民幣，按年升4％；雲智能集團收入432.84億元人民幣，按年升36％；其他收入673.4億元人民幣，按年跌25％。

*電商集團EBITA跌43％，收入升1％*

至於細分中國電商事業集團內，第三財季電商業務收入1315.83億元人民幣，按年增長1％；客戶管理收入(CMR)則按年增長1％，主要由Take rate的提升所帶動；即時零售業務收入208.42億元人民幣，按年增長56％，主要受惠於「淘寶閃購」所帶來訂單量增長。

經調整EBITA為233.97億元人民幣，按年跌57％，其中阿里巴巴中國電商集團EBITA為346.13億元人民幣，按年跌43％，主要是由於對即時零售、用戶體驗以及科技的投入所致。

*首三財季非公認會計準則淨利潤跌52.8％*

集團首三財季純利804.28億元人民幣，按年跌31.3％，每股基本盈利4.33元人民幣；非公認會計準則淨利潤605.72億元人民幣，跌52.8％。首三財季收入7802.9億元人民幣，升2.7％。

集團首席執行官吳泳銘在業績報告中表示，阿里巴巴上季在AI與消費兩大核心領域持續投入，而AI是其主要增長引擎之一，且未來將依託「大模型+雲+芯片」全棧AI能力，以及與阿里商業生態全面融合，將繼續在AI to B（企業端）和to C（客戶端）方向齊發力。另阿里巴巴首席財務官徐宏則表示，AI+雲在過去幾個季度快速增長，讓其更有信心加大投入，鞏固全棧AI技術優勢。即時零售方面，在擴大規模的同時，單位經濟(UE)持續改善。徐宏亦稱，集團資金儲備強勁和現金生成能力穩健，將為持續的戰略投資提供堅實保障。

撰文：經濟通市場組

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