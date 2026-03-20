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新股上市 | 華沿機器人(01021)招股入場費3435元，獲大摩、高瓴資本基石入股

20/03/2026

新股上市 | 華沿機器人招股入場費3435元，獲大摩、高瓴資本基石入股

 

 

　　協作機械人公司華沿機器人(01021)今日至下周三(25日)招股，計劃全球發售約8078.5萬股股，當中約5%在港發售，其餘作國際發售，每股作價17元，最高集資額達約13.7億元，每手200股，入場費3434.29元，公司預期於3月30日(星期一)掛牌，中金及德意志銀行任聯席保薦人。

 

　　公司是次引入基石投資包括大摩旗下MSIP、高瓴資本旗下HHLRA、廣發基金及華泰資本等7家公司，認購合共約9840萬美元(約7.7億港元)，按招股價計算，基石投資者將認購的發售股份總數將為4526.58萬股股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額約8.5%(假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使)。

 

　　華沿機器人估計將從全球發售獲得約12.8億元款項淨額，當中55%或將於未來五年用於提升研發能力；20%將於未來五年全球業務發展，強化市場領導地位；約15%將於未來五年用於升級並擴建生產能力；其餘10%為營運資金及一般企業用途。

 

　　華沿機器人主要從事面向工業自動化應用的協作機械人及核心運動部件的研發、生產和銷售，開發了包括協作機器人及核心運動部件的完善產品組合，可以滿足不同行業客戶的需求，包括3C電子、汽車、醫療、金屬加工、物流等行業對自動化的需求，以及對人形機械人等對精密運動部件的需求的行業。

 

　　去年首9個月公司錄得盈轉虧達1558.8萬元(人民幣．下同)，2024年同期則錄得利潤達903.7萬元；收入則按年升36.2%至2.8億元人民幣。

 

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