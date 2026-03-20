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金價 | 溫灼培：金價跌穿4800美元是危還是機？

20/03/2026

　　《真知灼見》自美以伊在2月底爆發軍事衝突後，金價便從約5400美元起走低。金價下跌可歸納為三大原因。首先，市場可能正為衝突將持續一段較長時間的風險在價格中作反映。投資者擔心，中東衝突會令環球股市承壓，為了彌補股市的損失，資金可能被迫拋售流動性高且易於變現的資產如黃金，這種被動性拋售心理壓力，相信正在削弱金價的上行動力。其次，不排除有部分資金為追逐中東地緣風險帶來的能源價格上漲契機，而從黃金市場抽資轉投能源項目，進一步削弱黃金需求與支撐。最後，在美國聯儲局3月19日議息會議後，市場更逐漸意識到今年聯儲局或許未必會減息，金價因此進一步失去支持，並相繼跌穿5000美元與4800美元，甚至一度跌穿4600美元這三道技術及心理關口。

 

支持金價的長期基礎因素未變

 

　　必須指出，目前拖低金價的主因乃是一些短暫的資金流向因素，相反，一直在背後長期支撐金價上漲的基本面根本沒有被動搖。過去一直支持金價的因素，例如全球去美元化趨勢，以及日益擴大的美國國債規模對美元信用的侵蝕等依然存在。另一方面，聯儲局面對勞動市場的迅速轉弱（例如2月非農就業職位大幅減少9.2萬人），仍承受著減息壓力。因此，隨著這些短期資金流動壓力逐步消退後，相信金價有望重新回到上升軌道。

 

金價 | 溫灼培：金價跌穿4800美元是危還是機？

目前金價大跌，是受短暫的資金流向因素影響。(Shutterstock)

 

美伊衝突早日結束或加劇，皆可視為有利金價

 

　　至於未來有哪些因素可迅速扭轉目前金價的下跌頹勢？若美以伊軍事衝突能夠早日結束，或美國一旦對伊朗採取地面攻勢，皆有可能立即促使金價回升。衝突若結束，意味霍爾木茲海峽得以恢復通航，國際油價有望回落，全球股市亦可能趨於穩定。在此情況下，先前為了彌補股市損失而對黃金做成的被動性拋售壓力將會隨之消退，金價的上行阻力將大幅減輕。

 

　　相反，若衝突惡化，市場對美國財政赤字擴大及美元信用受損的憂慮將會隨之加深，而這類對美元信心的擔憂為金價帶來的刺激，料可超過被動拋售對金價所帶來的壓力，進而推動金價上升。至於對金價最壞的情況是，美伊衝突長期處於膠著狀態。這種「既不終止也不升級」的僵局，會延長資金從黃金市場流失，對金價恢復上行反而最不利。

 

金價龐大支持於4400美元

 

　　當然話說回來，倘若金價加速下跌並跌穿4600美元，反而可能表示市場已將美伊可能陷入長期膠著的最壞情景充分反映在價格當中，屆時反而可能成為一個入市契機。從技術面來看，預期現貨金價在4400美元具備強力支持。如美伊衝突能早日結束，又或美國一旦選擇派遣地面部隊進入伊朗，不排除金價都有機再度迅速重返並考驗5400美元阻力。

 

恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

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