  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

3分鐘熱炒股點評｜小米新車發布兼龍蝦晶片齊發，走勢分界線看這位置

20/03/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://youtu.be/PXEfTTZMgt0

 

 

 

【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03750

寧德時代

698.000

異動股

01313

華潤建材科技

1.630

異動股

01929

周大福

11.180

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03750 寧德時代
  • 698.000
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.630
  • 01929 周大福
  • 11.180
  • 02020 安踏體育
  • 76.650
  • 09663 國鴻氫能
  • 3.500
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 37.020
  • 目標︰$45.00
  • 01234 中國利郎
  • 3.760
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 193.800
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 31.020
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.210
  • 目標︰$17.88
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 508.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.200
  • 00981 中芯國際
  • 56.900
  • 00175 吉利汽車
  • 19.520
報章貼士
  • 06963 陽光保險
  • 3.710
  • 目標︰--
  • 00867 康哲藥業
  • 13.490
  • 目標︰$15.50
  • 01038 長江基建集團
  • 64.950
  • 目標︰$78.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/03/2026 17:11  小鵬汽車(09868)上季虧轉盈賺3.83億人幣，經調整淨利潤5.05億人幣

20/03/2026 17:13  【企業盈喜】遠洋集團(03377)料去年虧轉盈賺最多75億人幣

20/03/2026 16:55  《盤後部署》阿里小米兩股拖低恒指222點，著手治內捲信義光能再跌料有限

20/03/2026 16:38  煤氣(00003)全年純利跌0.4%至56.9億元，息維持23仙，本港住宅售氣量升2.4%

20/03/2026 16:33  《異動股》寧德時代收市競價時段突飆33元涉19.5億元，帶動全日升超8%

20/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２１０億元，買小米沽盈富基金

20/03/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】阿里被多行削目標麥格理劈兩成，瑞銀滙證齊升長…

20/03/2026 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８３８３，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 特斯拉傳購中國光伏設備，LPR續持穩，滬指連跌三周新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收跌223點報25277連跌三周，北水敗走單日淨沽210億元，小米曾挫一成阿里跌6%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 阿里績差獨攬大市過半跌幅，李寧業績平平惟息誘成功新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

全民國家安全教育日2026︱八大紀律部隊、輔助部隊開放日 步操＋救援示範＋攤位遊戲＋索取門票方法
人氣文章

玩樂假期

北上交通優惠︱八達通x跨境全日通港深跨境巴士平$13＋環島中港通$10優惠＋清明掃墓專線新文章
人氣文章

搵食地圖

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

武俠重生 : 袁和平與《鏢人：風起大漠》的硬橋硬馬新境界！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

藝術三月：進場是為了療癒、流量，還是找尋那個崩塌的未來？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Anne Hathaway眼部保養秘訣！敷眼膜、睫毛護理，打造閃亮少女眼！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美甲危機｜28歲女子因Gel甲心臟驟停，醫生揭保留救命指關鍵新文章
人氣文章
食物安全警示｜央視揭雙氧黑心鳳爪，恐損肝腎致命
人氣文章
名人保養｜49歲文頌嫻復出拍劇憔悴引關注，親揭暴瘦真相新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 18:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事20/03/2026
神州經脈 | 特斯拉傳購中國光伏設備，LPR續持穩，滬指連跌三周
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗洞悉狂人弱點，能否更迭美政權？

20/03/2026 10:38

大國博弈

央行都不減息了

20/03/2026 08:10

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區