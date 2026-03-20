李寧料今年收入高單位數增長，淨利潤率錄高單位數百分比

李寧(02331)副總裁及首席財務官趙東升在全年業績會議上指出，今年收入料按年錄高單位數增幅；淨利潤率將在高單位數（百分比）之間。他稱，去年中國經濟穩中有進，但消費信心需求仍處於調整及恢復階段，公司今年將以核心產品推動業務，並積極開通新賽道，以拓市場份額，且會加大品牌建設投入。他亦對行業中長期發展充滿信心。

左起：李寧執行董事及聯席行政總裁錢煒、執行主席及聯席行政總裁李寧、集團副總裁及首席財務官趙東升（許英略攝）

對於李寧成為2025至28年中國體育代表團體育服裝合作夥伴，李寧執行董事及聯席行政總裁錢煒指出，投入至頂級賽事贊助，並非只為即時性生意轉換，更多是為品牌營銷，從而利好中長期增長，雖然對近數年財務帶來一定壓力，但仍認為投資值得。

李寧公布，截至去年12月31日止年度盈利29.36億元（人民幣．下同），按年跌2.56%，派末期股息每股23.36分，按年增加12.7%，不過全年派息56.95分，按年跌2.6%。

李寧去年收入升3.2%至296億元，特許經銷商渠道收入增長6.3%，佔比進一步提升至46.6%，電商渠道收入提升5.3%；但直營店舖布局調整和消費場景轉移使零售渠道表現承壓，收入下降3.3%。毛利升至144.9億元，毛利率下降0.4個百分點至49%。

截至去年12月31日，李寧牌銷售點數量為7609家，淨增加24家。至於整體零售流水包括線上及線下保持持平。線下新品零售流水在線下整體流水中佔比83%。

撰文：經濟通採訪組

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