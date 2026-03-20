  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

李寧料今年收入高單位數增長，淨利潤率錄高單位數百分比

20/03/2026

　　李寧(02331)副總裁及首席財務官趙東升在全年業績會議上指出，今年收入料按年錄高單位數增幅；淨利潤率將在高單位數（百分比）之間。他稱，去年中國經濟穩中有進，但消費信心需求仍處於調整及恢復階段，公司今年將以核心產品推動業務，並積極開通新賽道，以拓市場份額，且會加大品牌建設投入。他亦對行業中長期發展充滿信心。

 

李寧料今年收入高單位數增長，淨利潤率錄高單位數百分比

左起：李寧執行董事及聯席行政總裁錢煒、執行主席及聯席行政總裁李寧、集團副總裁及首席財務官趙東升（許英略攝）

 

　　對於李寧成為2025至28年中國體育代表團體育服裝合作夥伴，李寧執行董事及聯席行政總裁錢煒指出，投入至頂級賽事贊助，並非只為即時性生意轉換，更多是為品牌營銷，從而利好中長期增長，雖然對近數年財務帶來一定壓力，但仍認為投資值得。

 

　　李寧公布，截至去年12月31日止年度盈利29.36億元（人民幣．下同），按年跌2.56%，派末期股息每股23.36分，按年增加12.7%，不過全年派息56.95分，按年跌2.6%。

 

　　李寧去年收入升3.2%至296億元，特許經銷商渠道收入增長6.3%，佔比進一步提升至46.6%，電商渠道收入提升5.3%；但直營店舖布局調整和消費場景轉移使零售渠道表現承壓，收入下降3.3%。毛利升至144.9億元，毛利率下降0.4個百分點至49%。

 

　　截至去年12月31日，李寧牌銷售點數量為7609家，淨增加24家。至於整體零售流水包括線上及線下保持持平。線下新品零售流水在線下整體流水中佔比83%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03750

寧德時代

698.000

異動股

01313

華潤建材科技

1.630

異動股

01929

周大福

11.180

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03750 寧德時代
  • 698.000
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.630
  • 01929 周大福
  • 11.180
  • 02020 安踏體育
  • 76.650
  • 09663 國鴻氫能
  • 3.500
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 37.020
  • 目標︰$45.00
  • 01234 中國利郎
  • 3.760
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 193.800
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 31.020
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.210
  • 目標︰$17.88
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 508.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.200
  • 00981 中芯國際
  • 56.900
  • 00175 吉利汽車
  • 19.520
報章貼士
  • 06963 陽光保險
  • 3.710
  • 目標︰--
  • 00867 康哲藥業
  • 13.490
  • 目標︰$15.50
  • 01038 長江基建集團
  • 64.950
  • 目標︰$78.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/03/2026 17:11  小鵬汽車(09868)上季虧轉盈賺3.83億人幣，經調整淨利潤5.05億人幣

20/03/2026 17:13  【企業盈喜】遠洋集團(03377)料去年虧轉盈賺最多75億人幣

20/03/2026 16:55  《盤後部署》阿里小米兩股拖低恒指222點，著手治內捲信義光能再跌料有限

20/03/2026 16:38  煤氣(00003)全年純利跌0.4%至56.9億元，息維持23仙，本港住宅售氣量升2.4%

20/03/2026 16:33  《異動股》寧德時代收市競價時段突飆33元涉19.5億元，帶動全日升超8%

20/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２１０億元，買小米沽盈富基金

20/03/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】阿里被多行削目標麥格理劈兩成，瑞銀滙證齊升長…

20/03/2026 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８３８３，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 特斯拉傳購中國光伏設備，LPR續持穩，滬指連跌三周新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收跌223點報25277連跌三周，北水敗走單日淨沽210億元，小米曾挫一成阿里跌6%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 阿里績差獨攬大市過半跌幅，李寧業績平平惟息誘成功新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出新文章
人氣文章

玩樂假期

北上交通優惠︱八達通x跨境全日通港深跨境巴士平$13＋環島中港通$10優惠＋清明掃墓專線新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

伊朗戰事的衝擊被低估
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

同時擁有婚內婚外兩段關係，是想在愛裏得到更多，或是對愛認識得太少？
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

為何護膚總是搓出「擦膠碎」？三大貼士讓妝容更貼服！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
贏了，卻動不了？
人氣文章
羅勒番茄汁煮大蘑菇 素食必試肥美肉厚食譜
人氣文章
養髮秘訣｜40歲前長白髮恐亮健康警號，營養師推薦食6大營養素助頭髮健康新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 18:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事20/03/2026
神州經脈 | 特斯拉傳購中國光伏設備，LPR續持穩，滬指連跌三周
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗洞悉狂人弱點，能否更迭美政權？

20/03/2026 10:38

大國博弈

央行都不減息了

20/03/2026 08:10

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區