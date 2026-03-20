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港股 | 午市前瞻 | 港股牛熊線築最後防線，小米新車降價留客合理股價已反映

20/03/2026

　　隔晚油價走勢反覆，以伊互轟能源設施令油價再度急升，惟以色列總理內塔尼亞胡承諾停止攻擊能源設施，及協助美國重啟霍爾木茲海峽，更指戰事有望比預期更快完結，紓緩市場緊張情緒。油價亞洲時段回吐，亞太股市今天（20日）個別走，受重磅科技股拖累，恒指走勢反覆偏軟，半日收報25340，跌160點或0.6%，主板成交近1542億元。恒生中國企業指數報8613，跌82點或0.9%。恒生科技指數報4911，跌84點或1.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股牛熊線築最後防線，小米新車降價留客合理股價已反映

 

阮子曦：恒指連日徘徊250天線附近走勢不妙

 

　　中東局勢有望緩和，隔晚美股低位回升。但港股方面聚焦重磅股業績，昨日（19日）重磅股阿里巴巴(09988)公布第三財季經調整純利按年挫67%至167億元人民幣，大幅差過市場預期，同時另一重磅股小米(01810)發布新版SU7定價亦較預期保守，兩大重磅股股價雙雙捱沽下恒指半日維持低位徘徊跌逾百點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，恒指近日徘徊25000關口近250天線附近，雖然逢低皆有買盤支持，但比起去年關稅公布後恒指急插穿250天線後即時反彈，港股近日徘徊250天線附近卻久未見顯著彈力，會令市場出現戒心，憂慮陰跌情況持續，恒指最終亦難免失守。

 

　　恒指自2024年起由14800開始向上反彈，都以250天線為中長線上升軌，阮子曦指，假如恒指明確跌穿250天線，將令兩年以來的上升趨勢扭轉，故恒指最好不宜失守。他認為在戰事因素底下股市非常難部署，因戰線陰晴消息可令市場一時急跌一時急升，尤其如今日周末前最令人忐忑，近幾星期逢周末時份猶如賭博，只能短線操作。但他以短線消息面來預計，目前又未會令大市大幅跌穿250天線因素，只是上述原因令看好預期都難有依靠。

 

小米已反映大部分不利因素

 

　　小米發布新版SU7，新版入門售價為21.99萬元人民幣，雖然較舊版貴4000元人民幣，但最終定價比此前已公布的預售價為低，此前新版預售價為入門版22.99萬元人民幣，定價低足足1萬元人民幣，市場憂慮小米造車盈利及故事前景空間收窄，半日股價重挫7%甚至比績差阿里跌得更多。阮子曦坦小米車口碑比最初發有時有所轉弱，光輝褪色後在定價上保守留客亦算合理表現，今日回吐亦反映了市場看法。

 

　　相對上阮子曦認為更為困擾小米的最大因素為記憶體成本上升問題，相關因素令小米去年10月以來股價一路走弱，不過他認為至今已近乎全面反映成本上漲因素，股價目前有在30元附近築底趨勢，有望止跌。但他亦強調，可見的將來存儲晶片價格上漲仍會一直困擾小米，即使止跌回升，每逢出現存儲晶片價格上升消息都會窒礙小米股價上修進度，即使走勢比起阿里為佳，仍要有長期持貨準備，寄望股份在AI發展上能承接近期聲勢繼續推動股價表現。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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