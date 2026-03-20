阿里業績 | 阿里即時零售投入成本仍高市場失耐性，專家籲離手

阿里巴巴(09988)第三財季經調整純利167億元人民幣，大幅差過預期的296億元人民幣，拖累股價急挫。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，除了明面經調整純利大幅差過預期外，市場最不滿為即時零售方面開支仍較大，更預料今年內仍要繼續投入，可能直到2027年度甚至2028年度才有可能開始盈利，回本期長會令市場失去耐性。他指在即時零售業務上阿里巴巴總比美團(03690)為好，而且技術進展上亦比後者有更多較時空間，但其需時一年甚至兩年才能在零售上轉盈，前景良好但腳下長貧難顧，加上今次業績大遜預期始終會影響未來估值，並不建議急進撈底阿里巴巴。

阮子曦提到，若看好短線戰事消息面利好，可以短線操作，但短中期零售業務疲弱會加大股份沽壓，短中線持有者宜止蝕或減倉，長期持有者則要考慮能否持貨一至兩年以上，否則阿里巴巴不會是短中期內的首選股。以目前基本面估計，他認為要重新回首的話，待回落至110元至115元附近會更適合作中長線部署。

撰文：經濟通市場組

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