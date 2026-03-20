  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

恒指收跌223點報25277連跌三周，北水敗走單日淨沽210億元，小米曾挫一成阿里跌6%

20/03/2026

恒指收跌223點報25277連跌三周，北水敗走單日淨沽210億元，小米曾挫一成阿里跌6%

 

 

　　隔晚油價走勢反覆，以伊互轟能源設施令油價再度急升，惟以色列總理內塔尼亞胡承諾停止攻擊能源設施，及協助美國重啟霍爾木茲海峽，更指戰事有望比預期更快完結，舒緩市場緊張情緒。油價亞洲時段回吐，韓股止跌，惟日股仍挫3%，而港股受重磅科技股拖累，走勢反覆偏軟，恒生指數全日收報25277，跌223點或0.9%，上日部署至少2175張牛證被屠。恒生中國企業指數收報8574，跌121點或1.4%。恒生科技指數收報4872，跌123點或2.5%。

 

　　今日主板成交超過3425億元，值得留意的是北水上日淨流入262億元撈貨，結果港股低處未算低，北水損手敗走，全日淨沽出210億元。

 

　　回顧全周，資本市場關注兩主線：美聯儲議息及伊朗戰事，以色列多次轟炸伊朗關鍵油氣設施，而伊朗亦向周邊國家石油設施發射飛彈報復，油價重返過百美元關口，全球通脹迫在眉睫，美聯儲當下難言減息，市場甚至預計今年內不會減息，導致環球市場震盪。港股受累美聯儲轉鷹，加上內地兩大科技龍頭績後捱沽，累計全周下跌188點或0.74%，連續第三個星期下跌。

 

　　阿里(09988)第三財季營收增長2%，經調整淨利潤大跌67%，遠遜市場預期，並創2024年初以來最差表現，阿里全日下插6.29%，報123.7元。

 

　　小米(01810)推出新一代SU7，惟售價較預售價顯著下調6000元至1萬元人民幣，擔憂減價戰導致小米汽車利潤空間受限，毛利率有壓力，全日股價大跌8.59%，報33.2元，為今日表現最差藍籌。

 

　　騰訊(00700)績後續跌0.97%，報508元，美團(03690)跌1.92%，報79.15元，京東集團(09618)跌1.9%，報108.6元。

 

　　李寧(02331)去年純利跌2.6%，收入增3%，業績平平，雖然末期息增派近13%，但全年派息按年減少2.6%。李寧績後以高派息吸引獲追捧，全日收升8.56%，報21.44元。

 

　　寧德時代(03750)盤中曾升6%惟午後升幅收窄，而去到收市競價時段突然錄得巨額成交，U盤期間錄得成交逾280.47萬股，涉資逾19.57億元，相當於全日總成交的46%，每股造價698元，較競價時段開始前報665元急升約5%或33元。總結全日寧德時代急升8.4%，收報698元，衝擊700元關。

 

　　吉利汽車(00175)全日反彈6.43%，報19.52元。

 

　　美聯儲難減息，美元堅挺致金價顯著下跌，紫金(02899)跌1.38%，報34.22元；內地金飾價格據報顯著下跌，周大福(01929)跌1.06%，報11.18元，老鋪黃金(06181)挫4.23%，報611元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、小米及騰訊。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03750

寧德時代

698.000

異動股

01313

華潤建材科技

1.630

異動股

01929

周大福

11.180

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03750 寧德時代
  • 698.000
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.630
  • 01929 周大福
  • 11.180
  • 02020 安踏體育
  • 76.650
  • 09663 國鴻氫能
  • 3.500
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 37.020
  • 目標︰$45.00
  • 01234 中國利郎
  • 3.760
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 193.800
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 31.020
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.210
  • 目標︰$17.88
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 508.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.200
  • 00981 中芯國際
  • 56.900
  • 00175 吉利汽車
  • 19.520
報章貼士
  • 06963 陽光保險
  • 3.710
  • 目標︰--
  • 00867 康哲藥業
  • 13.490
  • 目標︰$15.50
  • 01038 長江基建集團
  • 64.950
  • 目標︰$78.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/03/2026 17:11  小鵬汽車(09868)上季虧轉盈賺3.83億人幣，經調整淨利潤5.05億人幣

20/03/2026 17:13  【企業盈喜】遠洋集團(03377)料去年虧轉盈賺最多75億人幣

20/03/2026 16:55  《盤後部署》阿里小米兩股拖低恒指222點，著手治內捲信義光能再跌料有限

20/03/2026 16:38  煤氣(00003)全年純利跌0.4%至56.9億元，息維持23仙，本港住宅售氣量升2.4%

20/03/2026 16:33  《異動股》寧德時代收市競價時段突飆33元涉19.5億元，帶動全日升超8%

20/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２１０億元，買小米沽盈富基金

20/03/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】阿里被多行削目標麥格理劈兩成，瑞銀滙證齊升長…

20/03/2026 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８３８３，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 特斯拉傳購中國光伏設備，LPR續持穩，滬指連跌三周新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收跌223點報25277連跌三周，北水敗走單日淨沽210億元，小米曾挫一成阿里跌6%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 阿里績差獨攬大市過半跌幅，李寧業績平平惟息誘成功新文章
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

75歲後六條長壽準則
人氣文章

政政經經．石鏡泉

央行都不減息了新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

又要留心油價了
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權 新文章
人氣文章

電影寓言．朱相楠

武俠重生 : 袁和平與《鏢人：風起大漠》的硬橋硬馬新境界！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

燕麥可以降膽固醇？最新德國研究：降膽固醇不只纖維，腸道菌群才是關鍵！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
孝順女邊照顧末期乳癌母邊備試，24歲考上研究生卻驚確診末期直腸癌
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
加價後的急症室求診記，長者提防副流感 照顧者自保貼士
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 18:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2026 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事20/03/2026
神州經脈 | 特斯拉傳購中國光伏設備，LPR續持穩，滬指連跌三周
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗洞悉狂人弱點，能否更迭美政權？

20/03/2026 10:38

大國博弈

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區