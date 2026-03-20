恒指收跌223點報25277連跌三周，北水敗走單日淨沽210億元，小米曾挫一成阿里跌6%

隔晚油價走勢反覆，以伊互轟能源設施令油價再度急升，惟以色列總理內塔尼亞胡承諾停止攻擊能源設施，及協助美國重啟霍爾木茲海峽，更指戰事有望比預期更快完結，舒緩市場緊張情緒。油價亞洲時段回吐，韓股止跌，惟日股仍挫3%，而港股受重磅科技股拖累，走勢反覆偏軟，恒生指數全日收報25277，跌223點或0.9%，上日部署至少2175張牛證被屠。恒生中國企業指數收報8574，跌121點或1.4%。恒生科技指數收報4872，跌123點或2.5%。

今日主板成交超過3425億元，值得留意的是北水上日淨流入262億元撈貨，結果港股低處未算低，北水損手敗走，全日淨沽出210億元。

回顧全周，資本市場關注兩主線：美聯儲議息及伊朗戰事，以色列多次轟炸伊朗關鍵油氣設施，而伊朗亦向周邊國家石油設施發射飛彈報復，油價重返過百美元關口，全球通脹迫在眉睫，美聯儲當下難言減息，市場甚至預計今年內不會減息，導致環球市場震盪。港股受累美聯儲轉鷹，加上內地兩大科技龍頭績後捱沽，累計全周下跌188點或0.74%，連續第三個星期下跌。

阿里(09988)第三財季營收增長2%，經調整淨利潤大跌67%，遠遜市場預期，並創2024年初以來最差表現，阿里全日下插6.29%，報123.7元。

小米(01810)推出新一代SU7，惟售價較預售價顯著下調6000元至1萬元人民幣，擔憂減價戰導致小米汽車利潤空間受限，毛利率有壓力，全日股價大跌8.59%，報33.2元，為今日表現最差藍籌。

騰訊(00700)績後續跌0.97%，報508元，美團(03690)跌1.92%，報79.15元，京東集團(09618)跌1.9%，報108.6元。

李寧(02331)去年純利跌2.6%，收入增3%，業績平平，雖然末期息增派近13%，但全年派息按年減少2.6%。李寧績後以高派息吸引獲追捧，全日收升8.56%，報21.44元。

寧德時代(03750)盤中曾升6%惟午後升幅收窄，而去到收市競價時段突然錄得巨額成交，U盤期間錄得成交逾280.47萬股，涉資逾19.57億元，相當於全日總成交的46%，每股造價698元，較競價時段開始前報665元急升約5%或33元。總結全日寧德時代急升8.4%，收報698元，衝擊700元關。

吉利汽車(00175)全日反彈6.43%，報19.52元。

美聯儲難減息，美元堅挺致金價顯著下跌，紫金(02899)跌1.38%，報34.22元；內地金飾價格據報顯著下跌，周大福(01929)跌1.06%，報11.18元，老鋪黃金(06181)挫4.23%，報611元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、小米及騰訊。

撰文：經濟通市場組

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