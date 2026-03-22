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一周部署 | 特朗普有意扼伊朗石油咽喉，小米美團中芯公布業績

22/03/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

以色列挾美深入，伊朗戰事難停

 

　　美軍此前襲擊伊朗主要的石油出口樞紐哈爾克島上的軍事設施，威脅伊朗重新開放霍爾木兹海峽，然而施壓還未成功，以色列便出手襲擊伊朗天然氣田，破壞雙方停戰基礎，伊朗隨即襲擊鄰國油氣設施作為報復，美國總統特朗普騎虎難下，一方面油價飆升必定帶來一輪猛烈通脹，減息夢碎，而另一方面，伊朗戰局仍未看到結束的希望。除了繼續追殺伊朗軍政高層，特朗普或許要考慮更激進的措施，比如封鎖甚至控制紐哈爾克島，完全中斷伊朗的財政來源，以逼迫對方重新開放霍爾木兹海峽，然而伊朗神權政府為了保持對國家的控制，只會變得愈發保守，更不會輕言認輸，因此伊朗戰事會如何發展，外界仍然處於霧裏看花的階段。

 

小米季度盈利預測分歧大，中芯預計收入持平毛利率受壓

 

　　港股進入業績高峰期，接下來一周有多隻矚目股票公布業績，小米集團(01810)預期2025年第四季收入約1130億至1254億元人民幣，按年增長約4%至15%，主要受智能手機ASP提升及IoT業務穩定拉動，經調整淨利潤預測則分歧較大，最差預計按年跌約37%，最好預計上升約7%，大行普遍關注兩個壓力：一是記憶體晶片漲價及供應緊張推高成本壓縮毛利率，二是公司向更高價位機型傾斜，營銷費用偏高；美團(03690)預計第四季業績盈利壓力明顯加大，主因「外賣大戰」及同城零售補貼加劇，拖累本地商業盈利能力，而新業務如社區團購、本地服務擴張等仍在燒錢階段；中芯國際(00981)預計去年維持「收入穩增、毛利承壓」的基調，公司此前已指引第四季收入僅「環比持平至升2%」，而毛利率預期由三季的25.5%回落至約18%至20%，主因新產能折舊集中釋放及客戶對非記憶體晶片議價壓力上升；建設銀行(00939)和工行(01398)預期淨息差繼續面對利率下行及存款成本壓力，不良率在房地產相關風險出清過程中維持高位，資產質量與撥備支出仍是關注焦點；比亞迪股份(01211)本土增長與利潤率承壓，核心理由是國內新能源車價格戰延續及受「反內捲」政策約束，打包比亞迪正加速向歐洲及東南亞等海外市場轉移增長重心，2026年海外銷量有望創新高。

 

AI投資風險捲至港科技股，阿里睇高一線

 

　　雖然AI已經在各個維度改變了我們的生活，據報有國際銀行企圖以AI取代大量後勤員工，但是市場一直有人秉持AI懷疑論，他們或許認可AI技術正在顛覆各行各業，但始終質疑AI現階段仍然屬於「人工智障」水平，商用前景有限。各大科技公司為搶佔大模型市場，開展了對AI基建投資的軍備競賽，但投資者當然擔心過多的AI投資將影響公司利潤甚至流動性，並將其視為明確的短期利淡因素，比如騰訊(00700)預期今年AI領域的投資至少比去年翻一番，迅即引發股價急跌。投資者此時可以繼續關注AI上游產業，比如數據中心、液冷技術、光通信、GPU晶片和記憶體等，無疑將受益於這場新時代軍備競賽。此外，阿里巴巴(09988)除了自家千問大模型，其亦存在雲端運算與算力平台業務阿里雲，以及AI晶片業務平頭哥，在AI商用化戰場中佔據優勢，可惜其傳統電商零售業務增長嚴重放緩，部分抵消了其在AI發展潛力的利好因素。

 

新世界估樓市復甦婉拒白武士

 

　　和黑石談判不果後，新世界發展(00017)大股東鄭氏家族在尋求不放棄控制權為前提的救助方法，據報鄭氏家族考慮讓新世界向鄭氏家族和其他特定投資者配售價值約312億港元的股份，或按比例向所有股東配售股份。鄭氏家族立場轉變的最主要原因，自然是本港樓市出現了復甦的跡象，中原城市領先指數連升2周共1.13%，創逾兩年新高，地產商近期推盤亦見積極。樓價重返上行周期，新世界面對的流動性困境自然迎刃而解，但問題是新一波由內地投資者支持的樓市回升能持續多久：「高才通」等計劃來港的內地人才能否轉化為穩定的常住人口，正在進入政策驗收期，與此同時美聯儲減息窗口關閉，甚至可能在年底加息一次，再加上未來兩年仍有大量潛在新盤供應，發展商為求去貨開價難進去，限制了樓價大幅跳升的空間。

 

一周部署 |

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 特朗普有意扼伊朗石油咽喉，小米美團中芯公布業績

 

方澤翹：26200點阻力大，科技股勿急於低吸

 

 

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