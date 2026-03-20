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小鵬汽車 | 上季轉賺3.83億人幣，經調整淨利潤逾5億人幣，料首季交付量跌最多35%

20/03/2026

　　小鵬汽車(09868)公布，截至2025年12月31日止第四季純利3.83億元（人民幣．下同），首次在單季度錄得正淨收益，而對上一年同期淨虧損13.3億元；每股基本盈利0.2元。

 

小鵬汽車 | 上季轉賺3.83億人幣，經調整淨利潤逾5億人幣，料首季交付量跌最多35%

（小鵬汽車網頁截圖）

 

　　期內非公認會計原則淨收益5.05億元，而對上一年同期虧損13.91億元。

 

　　期內收入222.54億元，升38.2%；毛利率21.3%，按年增加6.9個百分點。交付量約11.6萬輛，按年增加27%。

 

首季交付量料減少最多35%，收入跌最多23%

 

　　至於今年第一季，公司預期汽車交付量將介乎6.1萬至6.6萬輛，按年減少約29.79%至35.11%；總收入將介乎122億元至132.8億元，按年減少約16.01%至22.84%。

 

全年非公認會計原則淨虧損收窄至4.58億人幣

 

　　至於公司去年全年虧損收窄至11.39億元，而對上一年同期虧損57.9億元；每股基本虧損0.6元。非公認會計原則淨虧損收窄至4.58億元，而對上一年同期淨虧損55.51億元。

 

　　期內收入767.2億元，升87.7%。交付量為42.9萬台，按年增長125.9%。毛利率18.9%，按年增加4.6個百分點。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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