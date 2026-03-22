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港股 | 蕭猷華：中東戰火持續，港股何去何從？

22/03/2026

　　《套期保值》上周，港股維持區間震盪，恒生指數全周僅下跌188點，中東地緣政治風險對港股的影響正逐漸減弱。雖然油價上升對內地經濟有一定影響，但整體衝擊可控。一方面，內地原油進口來源較為分散，來自伊朗的比例僅約13%；另一方面，中央多年來推動能源結構轉型，對原油的依賴逐步下降。此外，香港有六成的上市公司為內地企業，且其成交額的佔比高達八成，所以港股表現與A股的走勢更為緊密。

 

　　中東戰事持續，霍爾木茲海峽被封，導致油價曾經一度升至每桶120美元，但筆者認為油價在高位的情況不會長期維持。首先，目前全球並不是實質性缺油。回顧在中東衝突爆發前，油價長期維持在50至60美元的低水平，反映原油產量和庫存是相當充裕。其次，中東原油除經霍爾木茲海峽外，亦可改道蘇彝士運河或曼德海峽輸出。同時，沙特阿拉伯已啟用「東西油管」將石油輸往延布港，每日出口量可達470萬桶，進一步緩和海上航道受阻的風險。

 

　　在地緣政治之外，國際與地區政治動向亦影響戰事走向。面對國內外的反戰壓力及年底的國會中期選舉，特朗普的支持率已經明顯回落，加上美國聯邦債務總額突破39萬億美元，軍費支出龐大，作為商人的他有動機推動早日止戰。相對而言，以色列總理內塔尼亞胡的強硬立場與特朗普的軍事目標存在分歧（例如是否斬首伊朗的領導人和攻擊油田設施）。受著各方壓力，近期內塔尼亞胡已暗示戰事有可能較預期快結束。筆者認為中東戰事在數周內結束的機會很大。

 

港股 | 蕭猷華：中東戰火持續，港股何去何從？

港股4月走勢料將會好轉 (Enavto)

 

　　展望後市，預期油價在數周後將會大幅度回落，因此通脹的擔憂將會緩解，美國聯儲局的降息預期亦有望重新點燃。另一方面，中美貿易談判進展順利，且特朗普擬在5月中旬訪華，均有助改善市場情緒。雖然短期市場還有一些震盪，但進入4月後，隨著業績期結束，企業料陸續重啟回購計劃，加上到時油價亦會逐步回落，故預期港股4月走勢將會好轉。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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