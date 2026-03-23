美股 | 中東戰火進入第四周，美股周線持續下行

中東戰火進入第四周，戰事升級推高通脹憂慮，美股上周五（20日）全線向下，納指重挫逾2%。在科技股領跌下，美股三大指數連續第四周下跌。

道指上周五收市跌443.96點，或0.96%，報45577.47點；標指跌100.01點，或1.51%，報6506.48點；納指跌443.08點，或2.01%，報21647.61點。總結全周表現，大市持續承壓。標指周線累跌1.91%，道指及納指亦分別下跌2.11%及2.1%。

科技股領跌，特斯拉(US.TSLA)跌3.2%，英偉達(US.NVDA)跌3.3%，Meta(US.META)跌2.2%，蘋果(US.AAPL)跌0.4%，微軟(US.MSFT)跌1.8%，谷歌(US.GOOG)跌2.3%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.6%。

布蘭特期油漲3%

美以對伊朗的戰事持續發酵，美國總統特朗普更表明「不想要停火」，言論進一步加劇市場對全球能源供應鏈中斷的恐慌。受戰局消息刺激，國際原油價格在美股收市後持續走高。紐約期油上漲2.5%，而布蘭特期油升幅更達3%。

國際金價遭遇龐大沽壓，現貨黃金價格顯著下挫逾3%，報每盎司4505美元；與此同時，紐約期金亦下跌2.1%至每盎司約4504美元。

美匯指數於100心理大關下方徘徊，日內報99.61，升約0.4%。美元兌日圓匯率持續高企，報159.33，升幅約1%。歐元兌美元一度低見1.152水平，報1.155，跌約0.32%。

撰文：經濟通市場組

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