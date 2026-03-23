開市Go | 特朗普威脅攻擊伊朗電廠，紫金併購赤峰黃金，中石化大削派息

要聞盤點

1、地緣政治風險急劇升溫，加上通脹憂慮，美股周五（20日）全線向下。在科技股領跌下，美股三大指數均錄得連續第四周跌幅。道指收市跌443.96點，或0.96%，報45577.47點；標指跌100.01點，或1.51%，報6506.48點；納指跌443.08點，或2.01%，報21647.61點。中國金龍指數跌203點。日經期貨截至上午7時45分跌7.5點。





2、美國總統特朗普周六（21日）晚間向德黑蘭發出最後通牒，要求伊朗48小時內完全開放霍爾木茲海峽，否則將攻擊其電力設施；伊朗回應指若電廠遇襲，將徹底封鎖海峽並打擊中東所有以色列及美國能源、資訊科技和海水淡化基礎設施。





3、惠譽將新西蘭長期外幣發行人違約評級的展望由「穩定」下調至「負面」。

4、油價升至近四年高位，債券交易員已完全放棄聯儲局今年減息的押注，甚至認為最遲10月有五成機會加息。





5、聯儲局理事沃勒指對高油價影響通脹持謹慎態度，若勞工市場持續疲弱，仍主張今年稍後減息；副主席鮑曼表示，判斷伊朗戰爭影響尚早，仍支持今年減息三次以撐就業市場。





6、據Politico報道，特朗普與國家主席習近平峰會將推遲至伊朗戰爭結束後舉行。





7、華爾街機構預計中國工業生產者出廠價最快本月結束數年下跌趨勢，石油危機或助中國提早結束通縮。





8、面對出口持續強勁增長，中國總理李強承諾促進貿易平衡；央行行長潘功勝指中國無意藉匯率貶值爭取貿易優勢，貿易順差為全球金融市場注入流動性，支持全球經濟及金融穩定。





9、知情人士指，美國檢察官推進毒品販運調查時，已對哥倫比亞總統佩特羅相關活動展開審查。





10、上海證券交易所受理宇樹科技科創板上市申請，計劃融資約42億元人民幣。





11、據彭博引述知情人士，字節跳動旗下汽車資訊交易平台懂車帝已選花旗及高盛籌備香港IPO，未來或增聘銀行，規模約10億至15億美元即78億至117億港元，細節仍在商討。





12、2026年2月本港整體消費物價按年升1.7%，高於1月份1.1%的升幅。

焦點股

紫金礦業(02899)、赤峰黃金(06693)

- 紫金礦業去年賺518億人幣升62%派息38分，今年料產金升17%

- 赤峰黃金去年賺31億人幣升75%派息32分，今年產金目標14.7噸

- 赤峰黃金折讓28%配股予紫金礦業入主籌94億元，原大股東同步悉售持股

中國石化(00386)

- 去年少賺34%收入跌近一成，派息削20%至11.2分

小鵬汽車(09868)

- 上季虧轉盈賺3.83億人幣，經調整淨利潤5.05億人幣

紫金黃金國際(02259)

- 去年盈利16億美元升2.3倍，派息1.5港元

中信銀行(00998)

- 去年盈利升3%收入微跌，派息19.3分，淨息差收窄至1.63%

中國宏橋(01378)

- 去年純利稍升1%收入增4%，全年派息1.65港元增2.5%

招金礦業(01818)

- 去年賺36億人幣升1.5倍派息10分，展望今年產金逾25噸

國藥控股(01099)

- 全年純利升1.5%收入跌2%，派息69分

煤氣(00003)

- 全年純利跌0.4%至56.9億元，息維持23仙，本港住宅售氣量升2.4%

永利澳門(01128)

- 去年盈利大跌49%經調整EBITDA跌9%，惟派末息22.3仙增超兩成

中國電力(02380)

- 去年盈利29億人幣跌14%，派息16.8分

周六福(06168)

- 去年純利7.7億人幣升9%，派末期息45分

飛速創新(03355)

- 超購1579倍一手分配率1%，暗盤升近45%，今日掛牌

國民技術(02701)

- 超購131倍一手分配率30%，暗盤升9%，今日掛牌

油金報價

紐約期油下跌0.11%，報98.12美元/桶

布蘭特期油上升0.30%，報106.73美元/桶

黃金現貨下跌0.15%，報4,484.55美元/盎司

黃金期貨下跌2.05%，報4,514.99美元/盎司

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