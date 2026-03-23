  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

開市Go | 特朗普威脅攻擊伊朗電廠，紫金併購赤峰黃金，中石化大削派息

23/03/2026

要聞盤點

 

1、地緣政治風險急劇升溫，加上通脹憂慮，美股周五（20日）全線向下。在科技股領跌下，美股三大指數均錄得連續第四周跌幅。道指收市跌443.96點，或0.96%，報45577.47點；標指跌100.01點，或1.51%，報6506.48點；納指跌443.08點，或2.01%，報21647.61點。中國金龍指數跌203點。日經期貨截至上午7時45分跌7.5點。


　
2、美國總統特朗普周六（21日）晚間向德黑蘭發出最後通牒，要求伊朗48小時內完全開放霍爾木茲海峽，否則將攻擊其電力設施；伊朗回應指若電廠遇襲，將徹底封鎖海峽並打擊中東所有以色列及美國能源、資訊科技和海水淡化基礎設施。


　
3、惠譽將新西蘭長期外幣發行人違約評級的展望由「穩定」下調至「負面」。

 

4、油價升至近四年高位，債券交易員已完全放棄聯儲局今年減息的押注，甚至認為最遲10月有五成機會加息。


　
5、聯儲局理事沃勒指對高油價影響通脹持謹慎態度，若勞工市場持續疲弱，仍主張今年稍後減息；副主席鮑曼表示，判斷伊朗戰爭影響尚早，仍支持今年減息三次以撐就業市場。


　
6、據Politico報道，特朗普與國家主席習近平峰會將推遲至伊朗戰爭結束後舉行。


　
7、華爾街機構預計中國工業生產者出廠價最快本月結束數年下跌趨勢，石油危機或助中國提早結束通縮。


　
8、面對出口持續強勁增長，中國總理李強承諾促進貿易平衡；央行行長潘功勝指中國無意藉匯率貶值爭取貿易優勢，貿易順差為全球金融市場注入流動性，支持全球經濟及金融穩定。


　
9、知情人士指，美國檢察官推進毒品販運調查時，已對哥倫比亞總統佩特羅相關活動展開審查。


　
10、上海證券交易所受理宇樹科技科創板上市申請，計劃融資約42億元人民幣。


　
11、據彭博引述知情人士，字節跳動旗下汽車資訊交易平台懂車帝已選花旗及高盛籌備香港IPO，未來或增聘銀行，規模約10億至15億美元即78億至117億港元，細節仍在商討。


　
12、2026年2月本港整體消費物價按年升1.7%，高於1月份1.1%的升幅。

 

焦點股

 

紫金礦業(02899)、赤峰黃金(06693)
　- 　紫金礦業去年賺518億人幣升62%派息38分，今年料產金升17%
　- 　赤峰黃金去年賺31億人幣升75%派息32分，今年產金目標14.7噸
　- 　赤峰黃金折讓28%配股予紫金礦業入主籌94億元，原大股東同步悉售持股

中國石化(00386)
　- 　去年少賺34%收入跌近一成，派息削20%至11.2分

小鵬汽車(09868)
　- 　上季虧轉盈賺3.83億人幣，經調整淨利潤5.05億人幣

紫金黃金國際(02259)
　- 　去年盈利16億美元升2.3倍，派息1.5港元

中信銀行(00998)
　- 　去年盈利升3%收入微跌，派息19.3分，淨息差收窄至1.63%

中國宏橋(01378)
　- 　去年純利稍升1%收入增4%，全年派息1.65港元增2.5%

招金礦業(01818)
　- 　去年賺36億人幣升1.5倍派息10分，展望今年產金逾25噸

國藥控股(01099)
　- 　全年純利升1.5%收入跌2%，派息69分

煤氣(00003)
　- 　全年純利跌0.4%至56.9億元，息維持23仙，本港住宅售氣量升2.4% 　 　

永利澳門(01128)
　- 　去年盈利大跌49%經調整EBITDA跌9%，惟派末息22.3仙增超兩成

中國電力(02380)
　- 　去年盈利29億人幣跌14%，派息16.8分

周六福(06168)
　- 　去年純利7.7億人幣升9%，派末期息45分

飛速創新(03355)
　- 　超購1579倍一手分配率1%，暗盤升近45%，今日掛牌

國民技術(02701)
　- 　超購131倍一手分配率30%，暗盤升9%，今日掛牌

 

油金報價

 

紐約期油下跌0.11%，報98.12美元/桶

布蘭特期油上升0.30%，報106.73美元/桶

黃金現貨下跌0.15%，報4,484.55美元/盎司

黃金期貨下跌2.05%，報4,514.99美元/盎司

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01384

滴普科技

34.300

異動股

01608

偉能集團

0.115

異動股

06610

飛天雲動

1.260

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00992 聯想集團
  • 8.860
  • 06181 老鋪黃金
  • 558.500
  • 06862 海底撈
  • 15.170
  • 01989 廣合科技
  • 83.450
  • 06069 盛業
  • 9.230
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 61.900
  • 目標︰$72.50
  • 00148 建滔集團
  • 34.380
  • 目標︰$45.00
  • 01234 中國利郎
  • 3.650
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 190.000
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.400
  • 目標︰$40.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.700
  • 00700 騰訊控股
  • 498.400
  • 00005 滙豐控股
  • 118.900
  • 02628 中國人壽
  • 26.020
  • 00100 MINIMAX-W
  • 916.500
報章貼士
  • 00116 周生生
  • 12.170
  • 目標︰--
  • 01888 建滔積層板
  • 19.480
  • 目標︰--
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 38.820
  • 目標︰$47.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/03/2026 17:15  《盤後部署》恒指一年半以來首度收穿牛熊線，首程望藉宇樹上市炒上兼收息

23/03/2026 17:48  恒地(00012)去年純利跌10.2%至56.5億元，派息跌至76仙

23/03/2026 17:02  藥明康德(02359)全年純利升1.05倍至191.95億人幣，息1.57927元人幣

23/03/2026 16:46  《本港經濟》本港去年5至6月工資中位數為21200元，按年上升3.5%

23/03/2026 16:34  老鋪黃金(06181)去年純利升2.3倍至48.7億人幣，派息大增88%至11.95元人幣

23/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２９７億元，買盈富基金沽中芯

23/03/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】多行削小鵬目標麥格理降級至中性，大摩看淡手機…

23/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８２９４，一周拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

嘉里建設去年基礎溢利跌22%，料今年股樓上升勢頭可持續新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 中石化：有能力應對次季因資源不足可能引發的生產波動，近兩個月供應沒有問題新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 成品油價漲幅獲調節，12平台企業被通報整改，股匯齊挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

香港十五五規劃的展望新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

央行都不減息了
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜通脹風險上行儲局難減息｜騰訊績後急瀉跌過龍？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

奧斯卡2026紅毯造型十大Best Pick！Anne Hathaway黑色花裙壓場、Michael B. Jordan封帝軍裝戰衣
人氣文章

Beauty Feature

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Prime 劇集《青年夏洛克》： 名導Guy Ritchie下的維多利亞風格狂想曲
健康好人生 Health Channel
人氣文章
黑心產品警示｜足浴包細菌超標7千倍，廢料冒充藥材
人氣文章
減肥針的原理是甚麼？哪些人不適合打？有甚麼副作用？新一代減肥針有甚麼不同？
人氣文章
韓國大胃王Tzuyang香港連掃8碟大排檔小炒，BMI僅17.5揭食極唔肥秘密
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 01:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/03/2026
嘉里建設去年基礎溢利跌22%，料今年股樓上升勢頭可持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

金價為甚麼跌？

23/03/2026 10:14

貨幣攻略

美以戰法抱殘守缺

23/03/2026 08:10

大國博弈

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區