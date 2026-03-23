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富豪產業信託(01881)15億元售富豪東方酒店予中原，擬改建學生宿舍

23/03/2026

富豪產業信託15億元售富豪東方酒店予中原，擬改建學生宿舍

 

 

　　世紀城市國際(00355)夥百利保控股(00617)及富豪國際(00078)聯合公布，旗下富豪產業信託(01881)附屬公司作為賣方，與買方麗天置業訂立初步買賣協議，出售持有位於九龍城的富豪東方酒店目標公司全部股權及7.53億元銀行欠款，總代價約15.18億元，相當於富豪東方酒店之協定價值，較2025年底估值16.47億元折讓約7.8%或1.29億元。

 

　　買方麗天置業由中原策略投資(CSI)間接全資擁有，其計劃在完成交易後，將該物業申請改建為學生宿舍，但值得注意的是，物業鄰近的寶城大樓部分樓面面積不包括在出售範圍內，將由賣方保留。於簽立初步買賣協議後，賣方將在切實可行範圍內盡快授權麗天置業採取行動，就把富豪東方酒店改建以經營作學生宿舍的建議，向相關政府部門備妥及遞交申請。

 

　　公司預期，所得款項總額預計約15.18億元，淨額約14.96億元，擬主要用於償還債務及一般營運資金。完成後，資產負債比率預計由約42.8%降至40.7%，有助於在當前高息環境下降低再融資風險及提升財務韌性。

 

　　財務方面，富豪預計錄得除稅前收益約8億元，百利保及世紀城市各錄約6億元收益，實際金額有待審核。目標集團近年持續虧損，截至2025年底資產淨值約7.1億元。

 

　　該交易預期於2026年4月30日或之前完成，須待若干條件達成。

撰文：經濟通市場組

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