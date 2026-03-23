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盤前攻略｜封鎖海峽風險急升環球股市急挫，港股牛熊線料將不保

23/03/2026

　　上周五（20日）美股受壓，主要是市場仍未看到中東戰事降溫消息，美國總統特朗普強調在佔優情況下沒有停火必要；三大指數受挫，道指跌443點或0.96％報45577，納指跌443點或2.01％報21647，標普跌100點或1.51％報6506。

 

盤前攻略｜封鎖海峽風險急升環球股市急挫，港股牛熊線料將不保

（Shutterstock圖片）

 

*中概、ADR全線下挫*

 

　　納斯達克中國金龍指數跌2.9％，中概股全線受挫；阿里巴巴跌1.99％報122.41美元，拼多多跌1.27％報96.19美元，京東跌2.68％報27.27美元，百度跌3.99％報114.26美元，小鵬挫8.36％報17.55美元，理想跌2.34％報16.70美元，蔚來跌7.81％報5.43美元，攜程跌1.30％報51.06美元，嗶哩嗶哩跌4.18％報24.08美元，萬國數據跌7.12％報41.38美元，金山雲跌9.11％報13.27美元，禾賽跌6.12％報22.85美元。

 

　　ADR造價跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低2.09％，折合497.4港元；美團(03690)ADR較港股低2.27％，折合77.4港元；小米(01810)ADR較港股低1.80％，折合32.6港元；友邦(01299)ADR較港股低2.87％，折合83.6港元；滙控(00005)ADR較港股低3.17％，折合120.6港元；港交所(00388)ADR較港股低2.60％，折合385.7港元。

 

　　上周五恒指夜期急跌525點報24725，較現貨低水552點。

 

*美伊互相威脅嚇壞市場，港股今日收穿250天線將令後市預期轉淡*

 

　　中東戰火蔓延不斷，周末以伊仍然互相攻擊，特朗普昨日警告伊朗須於48小時內全面開放霍爾木茲海峽，否則美國會徹底摧毀伊朗境內發電廠。伊朗方面表明若發電站遇襲將會完全關閉霍爾木茲海峽，伊朗議長卡利巴夫早前已指一旦發電站受襲，整個中東地區的能源和石油等重要設施，都會被視為合法打擊目標。

 

　　「完全關閉霍爾木茲海峽」消息重挫亞太股市，今早亞太股市大挫，日股挫逾3％，韓股挫逾4%。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24731，跌519點，較恒指現貨低水546點，恒指料跟隨低開約500點。參考恒指牛熊證街貨分布，若恒指低開逾500點後，將直接攻入上周五恒指牛證最重貨區24800至24899，連帶上方區域，至少3576張對應期指張數街貨即時死亡。理論上殺穿重貨區後該可一時喘穩，但24800下方24700至24799與24600至24699兩個100點區內都各自累積過千張對應期指張數，淡友擦槍走火多殺兩百點便可進一步清倉肥牛區，料24800日內未必能成為支持，即市支持下移至24500，但亦即代表恒指今日將正式收穿250天線（現約25100）。

 

撰文：經濟通市場組

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 01:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/03/2026 16:40
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