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異動股｜赤峰黃金復牌瀉23％，折讓28％配售H股予紫金入主

23/03/2026

　　赤峰黃金(06693)現價跌23.1％，報32.34元，最低見32.3元，該股成交約308萬股，涉資1.05億元；紫金(02899)現跌6.5％，報31.98元。

 

異動股｜赤峰黃金復牌瀉23％，折讓28％配售H股予紫金入主

（Shutterstock圖片）

 

　　赤峰黃金單一最大股東李金陽向紫金礦業之全資附屬紫金黃金轉讓約2.42億股A股，佔已發行股本約12.73％。同時，赤峰黃金向紫金黃金配售約3.11億股新H股，每股30.19元較前收市價折讓28.3％，是次認購股份佔集團經擴大已發行股本約14.1％，所得款項總額約93.86億元，淨額約92.92億元，擬用於海外業務發展、收購礦業資產及一般公司用途。

 

　　交易完成後，李金陽將出清所有持股，紫金集團將持有約2.42億股A股及3.3億股H股，總計佔經擴大已發行股本約25.85％，成為單一最大股東。

 

　　此外，赤峰黃金年度盈利約30.8億元人民幣，升74.7%，每股盈利1.69元，派末期股息每股32分。集團期內營業收入約126億元人民幣，升40％，扣除非經常性損益之純利30億元人民幣，升79％，因去年國際金價屢創歷史新高，帶來可觀營收增長。該集團指，今年黃金產銷目標為14.7噸，電解銅1.1萬噸。

 

　　現時，恒生指數報24572，跌705點或跌2.8％，主板成交近317億元。國企指數報8356，跌217點或跌2.5％。恒生科技指數報4732，跌140點或跌2.9％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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